‚Čekáme na pravý burčák.‘ Mladé víno v prodeji ještě není, i přes teplé léto se teprve začíná s výrobou

Praha Ačkoliv už vinaři mohou více než týden legálně prodávat částečně zkvašený hroznový mošt pod názvem burčák, jedná se zatím spíše o výjimky. Rané odrůdy vinné révy přitom už dozrávají, sklizeň je tak možná. Za předčasným zráním hroznů stojí i mimořádně teplé léto, potvrdil ředitel Svazu vinařů ČR Martin Půčka.

Ještě minulý týden to vypadalo, že hned po prvním srpnu bude burčák všude. Některá vinařství, například Šlechtitelská stanice vinařská ve Velkých Pavlovicích, začala sklízet hrozny už 31. srpna. „První várku jsme měli už minulý týden, o víkendu. Zájem od lidí byl, spíše se ale jednalo o ty, kteří se pohybovali v okolí nebo navštívili naši restauraci,“ popsal situaci na Moravě vedoucí výroby stanice Ondřej Konečný.

Podobně na tom je i rodinný podnik Vinařství U Křížů v moravských Viničných Šumicích. „Dneska jsme trochu posbírali, večer to budeme lisovat. Pak to zbavíme kalu a dáme kvasit. První burčák by mohl být tak v pátek,“ uvedl v úterý Petr Kříž.

Ve vinotékách však zájemci zatím burčák téměř neseženou, přestože se podle zákona může prodávat už více než týden. „Burčák ještě neprodáváme, budeme ho mít až zhruba od 24. srpna. Termín se ale ještě může posunout,“ uvedla jednatelka společnosti Víno&Destiláty Jana Schwanová. „Čekáme na pravý burčák, i potom ho budeme mít jen na některých pobočkách,“ vysvětlila Schwanová a dodala, že společnost má v České republice více než 80 poboček.

Burčák Burčák je částečně zkvašený mošt z plodů vinné révy. V podstatě se jedná o meziprodukt při výrobě vína. Oproti klasickému vínu obsahuje více cukru a méně alkoholu - mezi jedním a sedmi procenty.



Ačkoli lze burčák vyrobit i z dovezených hroznů, legislativně chráněné označení burčák zahrnuje pouze výrobek z hroznů pocházejících z České republiky. Ostatní nápoje tohoto typu musí být označovány jako „částečně zkvašený mošt“.



První burčák obvykle vinaři začínají prodávat ve druhé polovině srpna, zákonem stanovené období je od 1. srpna do 30. listopadu.

Burčák zatím nemají ani v pražské Vinotéce Libor Kumsta. „V prodeji bude zhruba od 20. až 25. srpna. Lidé už se ale začínají ptát,“ řekla pracovnice vinotéky Petra Nosálová. Podobná situace je i ve Vinotéce Tetín na Berounsku. „Burčák budeme prodávat přibližně od 22. srpna, stejně jako ostatní franšízy společnosti Víno Hruška,“ uvedl majitel vinotéky Tomáš Hampejs.

O tom, že by se burčák už někde prodával ve velkém, neví ani Půčka ze Svazu vinařů. „Některé sběry už určitě proběhly, ale je to úplný začátek. Vím, že v pondělí a úterý sklízeli další hrozny, takže z toho něco bude. Větší sklizeň ovšem začne až příští, přespříští týden, a hlavně v září,“ vysvětlit Půčka a dodal, že od sklizně je burčák hotový přibližně za tři až čtyři dny. První větší sklizně tak odpovídají době, kdy už burčák očekávají i vinotéky.

Ačkoliv tedy burčák zatím prodává jen několik prodejců, podle mluvčího Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavla Kopřivy už inspektoři prodej kontrolují. Obvykle prodej začínal až třetí týden v srpnu.



„Vzhledem ke specifikům letošní sezóny prodej začal dřív, prakticky od 1. srpna. Inspektoři to ví a řídí se tím. Už monitorují místa, kde se vyskytují první prodejci,“ uvedl Kopřiva a dodal, že pokud se neobjeví žádné zásadní skutečnosti, intenzita kontrol bude zhruba stejná jako v loňském roce. Loni inspektoři prověřili 458 prodejních míst burčáku a zkvašeného hroznového moštu.

Před zákonem stanoveným datem inspekce prodej burčáku nezaznamenala. „Samozřejmě lze do té doby prodávat totožný nápoj pod názvem částečně zkvašený hroznový mošt,“ řekl Kopřiva a vysvětlil, že datum 1. srpna je stanovené zejména proto, že v českých podmínkách bylo až do letoška v podstatě nemožné, aby byl burčák k dispozici dřív než během srpna. „Letos jsme si vyzkoušeli novou situaci, takže uvidíme, jak to bude do budoucna,“ shrnul Kopřiva.

V loňském roce odebrala Státní zemědělská a potravinářská inspekce 51 vzorků burčáku, požadavkům nevyhovělo téměř 14 procent z nich, což je o 8 procent více než v roce 2016. Mezi nejčastější pochybení patřila přidaná voda, přidaný cukr nebo přítomnost syntetických barviv.