Celníci budou možná při kontrolách EET vystupovat pod falešnou identitou

PRAHA Celníci by od příštího roku mohli mít možnost vystupovat pod falešnou identitou třeba i při kontrolách elektronické evidence tržeb (EET) nebo hazardních her. Ministerstvo financí záměr začlenilo do navrhovaného balíčku zákonů o daních pro rok 2019. Doklady s falešnou identitou mohou celníci využívat už dnes, ale jen při vyšetřování trestných činů, kdy zasahují podobně jako policie.

Celníci spadají pod ministerstvo financí, vedle EET řeší podvody při obchodech, pašování zboží přes hranice nebo zaměstnávání cizinců. Rozšíření možnosti vystupovat pod falešnou identitou zdůvodňuje ministerstvo tím, že chce celníky chránit. S informací přišly Hospodářské noviny.



Předložení pravého dokladu může podle ministerstva celníky při kontrolách prozradit, dávají také k dispozici své osobní údaje, například adresu trvalého bydliště uvedenou v občanském průkazu. „Prokazovat se musí tam, kde se hrají hazardní hry nebo poskytují ubytovací služby,“ uvedl mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík.

Jednalo se o falešných kancelářích

Původně ministerstvo financí chtělo, aby byly pravomoci celníků ještě širší. Měli mít například možnost zřizovat si kanceláře či listiny pod cizími jmény. Takové krytí by mohlo usnadnit kontroly podezřelých podniků. Návrh se ale nelíbil ministerstvu vnitra. Podle něj by takto celníci získali širší okruh oprávnění, než jaký má policie.

Námitky má také Komora daňových poradců ČR. „Rozšíření takových pravomocí na běžnou činnost příslušníků celní správy považujeme za příliš velký zásah do svobod a práv jednotlivců,“ uvedla.

O posilování pravomocí celníků jednala už předešlá vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Tehdejší ministr financí a současný premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) žádal, aby Celní správa mohla vyšetřovat i daňové trestné činy, které nyní řeší policie. Proti tomu se postavil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), který trval na tom, aby pravomoc zůstala jen policii. Návrh nakonec nezískal podporu ve Sněmovně.

Větší pravomoci celníků od roku 2013 podporuje nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Celní správa by se ale na to podle něj musela pečlivě připravit.