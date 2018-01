Cenová revoluce v londýnské restauraci. Přijďte mimo špičku, zaplatíte méně

LONDÝN Luxusní londýnská restaurace Bob Bob Ricard přichází s novou úpravou ceníku založenou na systému nabídky a poptávky. Ve dnech, kdy na jídlo vyráží největší množství lidí, zůstanou ceny stejné, v období mimo špičku - například kolem pondělního oběda - se ale o čtvrtinu sníží, aby nalákaly více zákazníků.

Londýnský podnik s názvem Bob Bob Ricard je známý například svou luxusní jídelnou, v níž je každý stůl opatřen tlačítkem pro objednávku šampaňského.

Teď začal podle serveru Bloomberg.com nově nabízet svá menu s pětadvacetiprocentní slevou v době, kdy do restaurací přichází nejméně lidí, což je statisticky kolem pondělního poledne. V úterý či v neděli večer poskytuje restaurace slevu 15 procent, sobotní večeře je za plnou cenu.

Novinka je inspirovaná přístupem jiných tržních odvětví, například dopravou či hotelnictvím, která už se změnou poptávky v průběhu týdne pracují.

„K novému přístupu mě inspiroval pohled na to, jak funguje zbytek světa,“ vysvětluje Leonid Shutov, majitel a zakladatel restaurace Bob Bob Ricard. „Bez vyvažování nabídky a poptávky by nefungoval obchodní model. Aerolinky by nemohly existovat. Jen jsme přijali za své zásady, které jsou vlastní moderní ekonomice, a aplikovali je na restaurace.“

Ostatní restaurace se možná inspirují

Humr s těstovinami a sýrem kupříkladu v době „mimo špičku“ vyjde na 20 liber a 50 centů (v přepočtu tedy na asi 590 korun), jeho základní cena je přitom 26 liber 50 centů (zhruba 760 korun). Za dvacet gramů ruského kaviáru zase zaplatíte 36 liber namísto 49.

Změn v Bob Bob Ricard si všimly i ostatní restaurace a je možné, že také zavedou podobná opatření. „Během posledních dvaceti let jsme o tom hodně mluvili. Říkali jsme si, proč nejsme jako hotely či letecké společnosti?“ uvedl Des Gunewardena, výkonný ředitel řetězce D&D London, který vlastní 40 restaurací po celém světě. „Nikdy jsme nic takového neudělali, protože jsme měli strach, že by to zákazníkům připadalo zbytečné a určené jen k upoutání pozornosti,“ vysvětluje. „Bude zajímavé sledovat, jakou zkušenost udělá konkurence. Možná se do toho pak také pustíme.“



V sobotu 400 hostů, v pondělí čtyřicet

Podle Shutova je průměrná útrata v Bob Bob Ricard asi sto liber na osobu. Počet zákazníků se ale v průběhu týdne výrazně liší. V sobotu večer se návštěvníci často musí zapsat na seznam čekatelů na stůl a servíruje se i 400 večeří, pondělní oběd si ale v restauraci dá jen okolo čtyřiceti lidí.



Leonid Shutov původně pracoval v reklamním průmyslu ve svém rodném Rusku. Své nápady přenesl do Londýna před devíti lety, když si tam otevřel Bob Bob Ricard. Restaurace v britské metropoli láká zákazníky na populární „tlačítka na šampaňské“, stoly oddělené kójemi a příznivé ceny vína.



„Novobodá ekonomika nás naučila diferencovat ceny. Chápu, že toto rozhodnutí je odvážné, protože jakákoli odchylka od standardního modelu představuje risk. Ale opravdu se nebojím. Své menu neměníme, nesnažíme se nabízet zákazníkům nic, co již neznají a nemají rádi. Jen říkáme, že v určité dny budou tato jídla stát méně.“¨

Pro vinný lístek Shutov zatím flexibilní ceny nechystá. Brzy ale otevře druhou restauraci v londýnské bankovní čtvrti City, kde má nový systém cen hrát významnou roli.