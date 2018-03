Ceny chalup letí vzhůru. V kterém kraji jsou nejdražší?

PRAHA Realitní kanceláře hlásí výrazný nárůst zájmu o koupi rekreačních objektů. Češi už totiž zase chtějí trávit víkendy a část dovolené na chatě či chalupě. Poptávka ale převyšuje nabídku. Ceny tak prudce stoupají, hlavně v atraktivních lokalitách.

Co Čech, to chatař nebo chalupář, říkalo se dříve. Po otevření hranic, s nímž přišla možnost cestovat do zahraničí, zájem polevil. Nyní se ale trend chalupaření vrací.

„Počet prodaných chalup od roku 2014 stále roste, a to výrazně,“ potvrzuje Daniel Kotula, majitel RE/MAX City. „Poptávka stoupá vždy s příchodem jara a slábne na konci podzimu,“ doplňuje Ondřej Mašín, ředitel portálu Bidli.cz.

Poptávka je přitom rok od roku vyšší. Například v realitní kanceláři RE/MAX evidovali loni na jaře o pětinu větší počet transakcí než rok před tím. A předpokládají, že letos to bude podobné. Trh s chalupami totiž kopíruje trh s domy a byty. „Protože zájem o bydlení neutuchá, dá se očekávat, že poptávka po chatách bude letos rekordní,“ soudí Kotula.

Vysvětlení je jednoduché. S rostoucí ekonomikou, a tím i lepší situací domácností, se zvyšuje počet lidí, kteří si mohou dovolit koupit rekreační nemovitost. Většinou jde o rodiny, jež mají zajištěné vlastní bydlení a chtějí a mohou si dovolit investovat do blahobytu. „Poptávka ale převyšuje nabídku,“ upozorňuje Mašín. Najít chatu či chalupu odpovídající vlastním představám tak nemusí být snadné.

1,5 milionu za dřevěnou chatku v Praze

Navíc ceny stoupají. Průměrný nárůst se pohybuje okolo pěti až deseti procent za rok. „V rámci Středočeského kraje se ceny klasických dřevěných chat s půdorysem do 25 m2 pohybují okolo 500 až 600 tisíc korun. Zděné chatky pak pořídíte do 1,5 milionu. V Praze jsou ceny posazeny ještě výše, dřevěnou chatku zde pořídíte od 1,5 milionu,“ přibližuje realitu Goran Andonov, ředitel Maxima Reality. Podle statistik realitní kanceláře RE/MAX byla loni průměrná cena prodané chalupy přes milion korun.

Na ceně se nejvíce projevuje lokalita a s tím i spojená dopravní dostupnost. Lidé v krajských a větších okresních městech jsou ochotni dojíždět zhruba 30 minut, hodinu pak pokud jde o atraktivní lokalitu, třeba u vody.



„Obyvatelé hlavního města jsou zvyklí dojíždět i na větší vzdálenosti, protože to vnímají tak, že se v pracovním týdnu v Praze svým způsobem ‚dusí‘. Pracují často v hektickém tempu a víkend na chatě či chalupě pro ně představuje ‚ventil‘ – těm, co mají rodinu, dává i možnost trávit více času s dětmi,“ říká Mašín.

Slapy, Orlík, Špindl, Čeladná

Tuto skutečnost kopíruje i poptávka po konkrétních lokalitách. Největší zájem o rekreační objekty realitní kanceláře shodně uvádějí ve Středočeském kraji. „Nejvíce chat a chalup zde prodáváme v lokalitě Praha-západ, Praha-východ, údolí Berounky a Posázaví,“ říká Andonov.

V kurzu jsou i chaty v okolí přehrad Slapy či Orlík. „A hodně jich prodáváme rovněž v Jihočeském a Ústeckém kraji,“ doplňuje Kotula.

Atraktivní jsou také horské oblasti. V Krkonoších je to především Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Harrachov a podobně. „Další velmi atraktivní lokalitou jsou Jizerské hory a Šumava, v Moravskoslezském kraji jsou to Beskydy, zejména Čeladná a Ostravice,“ uvedl Mašín.

A jakkoliv to může znít zvláštně, velký zájem o chaty je i přímo v Praze. A to jak na periferiích, tak v zahrádkářských koloniích. „Zde je ale třeba počítat s tím, že hodně zahrádkářských kolonií funguje na principu ‚družstva‘, vybírají příspěvky, udržují společné prostory a podobně,“ popisuje Mašín. Doplňuje, že pozemky v těchto koloniích jsou často ve vlastnictví buď obce, nebo daného sdružení. Vlastník chaty pak má tedy často pouze nájemní smlouvu na pozemek, na kterém stojí rekreační objekt.

Zrekonstruovaných chalup moc není

„Největší zájem evidujeme o zděné chaty s půdorysem okolo 40 až 50 m2 s možností přístavby,“ říká Andonov. Většina zájemců si kupuje chalupu nebo chatu až jako druhou nemovitost, primárně určenou pro rekreaci a trávení volného času.

S tím souvisí i komfort, který by měla obydlí splňovat. Převažuje poptávka po objektech po rekonstrukci. Lidé hledají rekreaci, a ne další místo, kde budou muset pracovat. To se oproti minulosti dost změnilo. Dříve jezdili na chalupu, kterou si postupně opravovali a rekonstruovali. Dnes takové příležitosti nehledají.

Jenže těchto rekreačních nemovitostí v nabídkách realitních kanceláří moc nenajdete. A pokud ano, odpovídá tomu i cena. „Mezi nejdražší objekty, které se za loňský rok prodaly, patří roubenka v Harrachově za 6,9 milionu korun a rekreační objekt v Jihočeském kraji za téměř osm milionů korun,“ uvedl Kotula. „Ze statistik ale také vychází, že se prodalo více objektů v ceně okolo čtyř milionů korun. Podobné chalupy se objevily třeba na Liberecku, v Jihomoravském nebo Olomouckém kraji. Všechny tyto objekty jsou zajímavé díky své architektuře a hlavně lokalitě.“



Celkově se pak nejdražší chaty ve veřejné nabídce pohybují mezi 10 a 14 miliony korun. Nejlevnější chalupy se naopak dají pořídit za méně než 200 tisíc korun.

Nejčastěji rodiny s dětmi

Kupujícími však dnes v žádném případě nejsou jen starší lidé, kteří uvažují o tom, že by v důchodu pobývali více času na venkově. Ti jsou spíš užší skupinou. Věk zájemců se stále snižuje.

„Nejčastěji si rekreační nemovitosti pořizují rodiny s dětmi,“ říká Mašín.

A je tu ještě jeden nový fenomén, který se týká okolí velkých měst, především metropole. „Stále častěji se setkáváme s mladšími lidmi, kteří koupí chaty v Praze a jejím bezprostředním okolím řeší primárně svoji bytovou potřebu,“ uvedl Andonov.

Situace je dána vysokými cenami nemovitostí v metropoli i dalších velkých městech a současným zpřísněním podmínek pro získání hypoték, které se nejvíce dotklo právě mladých lidí, již nedisponují dostatečnou hotovostí na pokrytí potřebné části kupní ceny. K financování koupě re kreačního nemovitosti je totiž možné využít i hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření.