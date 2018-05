Ceny chat a chalup v ČR loni meziročně vzrostly téměř o desetinu

Ceny chat a chalup v Česku v posledních letech rostou, loni se meziročně zvýšily o pět až deset procent. Největší zájem je o Středočeský kraj, zejména údolí Berounky a Posázaví, dále o Krkonoše nebo Šumavu. Klienti většinou požadují nemovitosti v dojezdové vzdálenosti do jedné hodiny od místa bydliště. Přibývá mladších zájemců ve věku od 30 do 40 let a roste zájem o chalupy, které jsou už vybavené.

„Průměrné ceny rostou již několikátý rok po sobě. Od roku 2014 se průměrná cena chalupy v Česku zvýšila o pětinu. V loňském roce byla průměrná cena prodané chalupy přes milion korun. Letošní ceny se pohybují opět o něco výše. Trh rekreačních nemovitostí koresponduje s nemovitostním trhem obecně,“ uvedl mluvčí Re/Max Tomáš Hejda.



Průměrná cena za metr čtvereční se u rekreačních nemovitostí podle něj určit nedá. „V nabídce jsou malé chatičky za 200 000 korun po luxusní objekty s wellness za miliony korun. Loni se například prodalo několik objektů za více než deset milionů,“ doplnil Hejda. V současné době podle něj převažuje poptávka po koupi objektu po rekonstrukci.

U Maxima Reality se podle jejího ředitele Gorana Andonova průměrný meziroční nárůst cen rekreačních nemovitostí v posledních letech pohybuje v průměru o pět až deset procent ročně. „Například v rámci Středočeského kraje se ceny klasických dřevěných chat s půdorysem do 25 metrů čtverečních pohybují okolo 500 až 600 tisíc korun. Zděné chatky pořídíte do 1,5 milionu,“ sdělil Andonov. Největší zájem Maxima Reality eviduje o zděné chaty s půdorysem okolo 40 až 50 metrů čtverečních s možností přístavby.

Podle Andonova se věk zájemců o koupi chaty nebo chalupy snižuje. „Stále více nás oslovují zájemci ve věkové skupině 30 až 40 let, a to jak samostatní jedinci, tak rodiny s dětmi. Stále častěji se setkáváme s mladšími lidmi, kteří koupí chaty v Praze a jejím bezprostředním okolí řeší svoji primární bytovou potřebu,“ uvedl dále Andonov.

Nejdražší jsou Krkonoše, Šumava a střední Čechy

Podle provozního ředitele společnosti Fincentrum Reality Martina Fojtíka jsou nejvyšší ceny rekreačních nemovitostí ve Středočeském kraji, na Šumavě a v Krkonoších, speciálně v okolí Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou. V těchto lokalitách je o ně zároveň i největší zájem. „Tady mohou ceny za hezkou chalupu atakovat astronomické částky,“ podotkl Fojtík. V poslední době roste zájem také o Beskydy.

Podle Fojtíka tam vznikají jedny z nejcitlivěji zrekonstruovaných rekreačních objektů v celé České republice,“ dodal Fojtík. Podle obchodního ředitele společnosti Bidli Romana Weisera jsou nejvyšší ceny ve vzdálenosti 50 kilometrů od velkých měst, v chráněných krajinných oblastech a na horách. „Pro obyvatele velkých měst je důležitá i doba dojezdu. Nejčastěji lidé hledají rekreační objekty v dojezdové vzdálenosti zhruba do jedné hodiny tak, aby mohli v létě dojíždět přes týden do práce,“ uvedl Weiser.

U M&M Reality vzrostly ceny chat a chalup v oblíbených rekreačních lokalitách za poslední tři roky až o 40 procent. „Silná poptávka ze strany pražské a brněnské klientely ovlivňuje ceny víkendových nemovitostí v blízkosti těchto měst. A podražily i vzdálenější rekreační lokality,“ sdělila mluvčí společnosti Renata Lichtnegerová.