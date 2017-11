‚Je to nejlepší den.‘ Na černý pátek chystají zaměstnanci Amazonu v Německu a Itálii stávku

BERLÍN/MILÁN Zaměstnanci amerického internetového prodejce Amazon v Německu a Itálii plánují stávku na černý pátek (Black Friday). Uvedly to ve čtvrtek odborové svazy obou zemí, které citují agentury Reuters a AFP. Protest proti pracovním podmínkám by mohl ohrozit odbavování objednávek během tohoto dne, kdy díky výrazným slevám zboží padají po celém světě nákupní rekordy.

„Je to nejlepší den, kdy o sobě můžeme dát vědět a dostat pod tlak zaměstnavatele, který nám roky nechce dopřát sluchu,“ řekl agentuře AFP mluvčí německého odborového svazu Verdi Thomas Voss. Stávkovat se tento pátek bude kvůli pracovním a platovým podmínkám v šesti německých distribučních centrech Amazonu. Podle Vosse ale odbavování objednávek „bohužel nebude zcela ochromeno“. Svaz požaduje uzavření první kolektivní smlouvy s Amazonem, která by se měla týkat otázek zdraví zaměstnanců.



Do stávky by se vůbec poprvé mělo zapojit i více než 500 z celkem 1600 zaměstnanců Amazonu v Piacenze na severu Itálie. S vedením se jim totiž nepodařilo dojednat bonusy. Zdejší pracovníci se proto rozhodli, že v pátek budou stávkovat a v hlavní nákupní sezóně až do 31. prosince nebudou pracovat přesčas, napsala agentura Reuters.

Společnost ve svém vyjádření uvedla, že se zástupci odborů je v kontaktu. Mzdy zaměstnanců ale patří podle jejích slov v sektoru logistiky k nejvyšším a pracovníkům poskytuje i benefity jako například soukromé zdravotní pojištění nebo placená školení.

Loni se na černý pátek tržby na internetu v USA poprvé během jednoho dne vyšplhaly na tři miliardy dolarů (asi 64 miliard korun). V Itálii internetový prodej rychle roste, stále ale tvoří pouze deset procent maloobchodních tržeb, je tedy oproti evropskému průměru poloviční.