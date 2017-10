„Červená stužka je jen naše.“ Levi Strauss vede další spor o kapsu

SAN FRANCISCO / PRAHA Výhradní práva na malou stužku pod zadní kapsou kalhot chce nyní americký výrobce Levi´s jen pro sebe. Minulý týden zažaloval konkurenční společnost Vineyard Vines, která složený proužek látky umístila i na svůj výrobek.

Malou červenou stužku začal Levi´s používat již v roce 1936 jako poznávací značku svých džínsů.

Konkurenci nyní obviňuje, že chce profitovat z prodejů kalhot se stužkou, která má být jejich poznávacím znamením. Podle společnosti se sídlem v San Francisku by si zákazníci mohli myslet, že se jedná o kalhoty Levi´s či džíny vytvořené ve spolupráci s nimi.

„Pan Leo Christopher Lucier (tehdejší obchodní manažer firmy) prosazoval, aby žádný jiný výrobce nemohl za žádných okolností vkládat barevnou stužku na vnější našitou kapsu. Pokud tedy jeho cílem není kopírovat naší značku a mást zákazníky,“ vyjádřila se na začátku října denimová společnost. „Chceme okamžité zastavení výroby, prodeje a propagace všech výrobků, které používají slova nebo symboly připomínající ochranné známky Levi´s.“



Podle serveru The Fashion Law vlastní firma Levi´s celý arzenál registrací a ochranných známek na své výrobky. Týkají se nejen kožené etikety na boku, ale například i prošívání na zadních kapsách ve tvaru dvou spojených obloučků.



Nynější spor je tak pouze jeden z mnoha do sbírky soudních žalob džínového giganta. Jen letos podala v USA značka ze San Franciska sedm žalob. V březnu zažalovala newyorský butik Blue In Green za prodej několika japonských džínových značek, které na zadních kapsách používaly Levi´s štepování. V červnu zase společnost podala žalobu na několik oděvních výrobcům poté, co bylo v USA zabaveno asi tisíc kusů padělaných peněženek Levi´s. Na rozsudek se stále čeká.



Levi Strauss začínal tím, že oblékal zlatokopy

Zakladatel slavných džínových kalhot zemřel před 115 lety. Levi Strauss byl německý přistěhovalec, který se do USA přistěhoval se svými rodiči. Zlatá horečka ho nepřivedla k rýžování zlata ale k výrobě oděvů a textilií, do nichž začal v San Francisku oblékat zlatokopy. Zásadní pro jeho značku byl „zlepšovák“ krejčího Jacoba Davise, který tak zvýšil odolnost pracovních kalhot z denimu. Kromě prošití používal na nejnamáhanější místa oděvu kovové nýtky. Obchodník Strauss pak v roce 1873 získal spolu s Davisem osvědčení patentového úřadu pro dnes legendární džínsy známé pod číslem 501.



Kalhoty s pěti kapsami se v průběhu let staly z tradičního pracovního oděvu módním kusem oblečení. Modré džíny s rovným střihem nohavic si i v 21. století zachovaly malou kapsičku ukrytou ve větší přední kapse. Ta dnes již ztratila svůj účel, neboť původně byla určena pro zasunutí kapesních hodinek na řetízku.



Příjmy společnosti loni činily 4,6 miliard dolarů, což ve srovnání s rokem 2015 představuje tří procentní nárůst. Z téměř 60 procent se na tržbách podílí prodej v USA. Levi´s nyní provozuje 2900 vlastních obchodů a ve 110 zemích světa zaměstnává více než 13 tisíc lidí.