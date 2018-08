Češi prověří vlaky čínského obra. Firma se chystá na dobývání evropského trhu

Čínské vlaky v barvách Leo Expressu Tři soupravy od čínské CRRC si Leo Express objednal roku 2016. Využít může i opci na dalších 27.

V nových vlacích chce nabídnout prémiovou třídu i dostupnější ekonomickou. Zvažuje i zařazení „střední“ byznys kategorie.

Oproti stávajícím vlakům se počítá s možností přípravy jídel, dosud je dopravce jen roznášel. Podobnou službu nabízejí i některé vlaky Českých drah.

Firma jezdí svými vlaky z Prahy do Ostravy a dále do Košic. Od července zajíždí i do Krakova.

Loni koupila německého dopravce Locomore, který provozuje spojení mezi Berlínem a Stuttgartem.

Provozuje i autobusové linky do Mnichova, Lvova či Varšavy.

Leo Express dosáhl loni obratu v přepočtu 432 milionů korun, což bylo nejvíce v historii firmy.