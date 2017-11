Češi uspěli s válečnou videohrou, celosvětově se prodalo 10 milionů kusů

PRAHA Bohemia Interactive patří k nejznámějším českým studiím, které se věnují vývoji počítačových a mobilních her. U zrodu jejího úspěchu stála legendární hra Operace Flashpoint, na niž dnes navazují nové tituly. Z malého studia je významná společnost, která zásadně rozšiřuje svůj komerční záběr.

Hra Operace Flashpoint zaznamenala celosvětový úspěch, který v době jejího vydání čekal jen málokdo. Tehdy neznámé studio Bohemia Interactive si titulem vydobylo velké renomé a v současnosti stále patří na špičku mezi producenty realistických her.

„Operace Flashpoint se stala nejprodávanější počítačovou hrou na všech významných světových trzích, měli jsme pozitivní kritiky od hráčů i specializovaných médií a každou chvíli jsme dostali nějakou cenu. Prodej přes dva miliony kopií je jasná vizitka a krásné na tom je i to, že noví hráči stále přicházejí i nyní,“ popisuje prvotní úspěch Slavomír Pavlíček, finanční ředitel studia Bohemia Interactive, který stál už u samotného zrodu titulu.

Firma následně na úspěšnou hru navázala sérií ArmA, jíž se dosud prodalo celosvětově přes deset milionů kopií. „Je to největší český úspěch v herní oblasti,“ chlubí se Pavlíček. A popisuje, jaká úskalí vývoj her vůbec má: „Jako vývojář a vydavatel máte především obrovskou zodpovědnost za to, aby produkt vyšel, aby vyšel včas a byl dostatečně úspěšný na to, abyste mohli začít pracovat na dalším – velmi zjednodušeně řečeno,“ naznačuje.



Na velkém herním titulu podle něj studio pracuje dva roky až pět let a po celou tuto dobu do hry investuje vlastní peníze. „Několik let živíte tým vývojářů a doufáte, že na konci se vám veškeré peníze vrátí,“ říká Pavlíček.

Z malé hrstky lidí, která vyvíjela Operaci Flashpoint, je dnes velký tým. „V současnosti pro nás pracuje více než 300 vývojářů v Česku, na Slovensku, v Nizozemsku a Thajsku, což už je velké sousto pro řízení,“ popisuje šéf studia. Většinou pracují na dalším rozvoji realistických her, v nichž je Bohemia Interactive světovou špičkou.

„Série ArmA je kompletně postavená na naší vlastní technologii. Aktuálně poslední díl naší herní série ArmA 3 je již čtvrté pokračování a za dlouhou dobu vývoje, kterou si celá série prošla, jsme ji díky nasbíraným zkušenostem a řadou vylepšení postupně vypilovali k dokonalosti. Obojí je určitě naše výhoda oproti konkurenci, která s vývojem realistických her teprve začíná,“ popisuje Pavlíček hlavní důvody toho, proč zůstává české studio v čele této kategorie.

Velký díl na úspěchu mají i samotní čeští vývojáři a jejich nápaditost. Podle Pavlíčka jsou zvyklí improvizovat, učit se za pochodu a umí hledat netradiční cesty ke kýženému cíli. „Zatímco dříve herní vývojáři začínali v tomto oboru čistě jako nadšenci po večerech, do budoucna to stačit nemusí. A bohužel u nás, na rozdíl od většiny západních zemí, zatím téměř chybí specializované studijní obory či kurzy, které by nové vývojáře dokázaly připravit na profesionální dráhu v oboru,“ stýská si Pavlíček.

I přes tyto obtíže ale Bohemia Interactive svou snahu spíše znásobuje. Krom úspěšné série ArmA slaví úspěchy i „zombie“ varianta DayZ, která teprve čeká na svou finální verzi, nebo série simulátorů Take On, ve které se může hráč například projít po Marsu.

Studio rovněž pracuje na doplňkových mobilních hrách a nejnověji spustilo i inkubátor, ve kterém experimentuje s možnými novými hrami.