Česká firma vylepšila hologramy. V budoucnosti je bude možné ovládat počítači

PRAHA Odborníci z české firmy IQ Structures přišli na to, jak vylepšit hologramy, které se používají mimo jiné na ochranu cenin před paděláním. Za svou technologii v listopadu získali čestné uznání za inovace v holografii na světové konferenci v Barceloně. Jejich objev má širší dosah než jen boj proti padělatelům. Dokážou vytvořit hologramy, které lze ovládat pomocí počítače, a tak by se daly v budoucnu použít například pro ovládací panely automobilů.

Holografické prvky, jaké se užívají například na bankovkách nebo samolepkách zaručujících původ či pravost výrobků, jsou založené na složitě strukturovaném povrchu. Díky němu odráží světlo tak, že vytváří trojrozměrný obraz. „To, čemu jsme si zvykli říkat hologramy, jak je známe třeba z bankovek, je jen vlastně takovým hrubým přiblížením, simulací holografického efektu, kdy se vytváří pouze optický dojem prostorového obrazu,“ uvedl ředitel IQ Structures Tomáš Těthal.



Technologie vyvinutá jeho firmou umožňuje vytvořit trojrozměrný hologram, který lze pozorovat z různých úhlů. „Navíc je hologram plně syntetický a lze tedy pomocí počítače ovládat veškeré jeho vlastnosti,“ uvedla IQ Structures v tiskové zprávě.

„Můžete jeho prostřednictvím i ovládat různá zařízení. Tento syntetický hologram může zobrazovat předměty, organismy, živé bytosti, a to i takové, které v reálu neexistují. Vytvoříme-li hologram prostorové klávesnice, můžete na ní psát,“ popsal možnosti hologramu Těthal. Budoucí využití této technologie vidí například v medicíně, kde by se dal generovat trojrozměrný obraz sejmutý tomografy, nebo při ovládání různých zařízení. Díky možné interaktivitě se „zobrazené stává téměř hmatatelným“, uvedla zpráva IQ Structures.

Technologie umožňuje přesné prostorové zobrazení, kterého se dosahuje pomocí výpočetní techniky. Podle tiskové zprávy je to relativně levné řešení i při použití ve velkém množství. „Jde o první plně syntetické plnobarevné hologramy na světě, které lze průmyslově replikovat ve velkém,“ sdělila firma. Dalším krokem, na kterém v IQ Structures nyní pracují, je podle Těthala převedení hologramu z obrazu do hmoty. Očekává, že když se to podaří, bude mít technologie široké uplatnění ve strojírenství, medicíně, mikrochemických výrobách, tištěné elektronice a v optice.

Soutěže na holografické konferenci v Barceloně se účastnilo více než 60 firem z 23 zemí. Česko reprezentoval jediný účastník. Firma IQ Structures se zabývá nejen holografickým zobrazením, ale také například navrhováním nanostruktur na povrchu materiálů, které mění vlastnosti výrobku.