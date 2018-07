Česká značka LaFormela útočí na mekku módy. Na Milán

MILÁN/PRAHA Z Prahy do Budapešti, z Budapešti do Milána, mohl by začít příběh o tom, jak se malá oděvní značka z Česka dostala do města, které je synonymem pro módu, styl i módní průmysl. Návrháři Antonín Soukup a Miroslava Kohutiarova se na konci loňského roku se svou dámskou kolekcí představili na středoevropském fashion weeku v Budapešti.

Právě tam si práci tvůrců značky LaFormela vyhlédl editor italského magazínu Vogue a zařadil je do výběrové sekce Vogue Talents. Na stránkách této přílohy si návrháře z Prahy vybrali agenti z milánského showroomu Adelaide a pozvali Soukupa s Kohutiarovou do Itálie, aby svou práci představili nákupčím a novinářům v době, kdy bude ve městě probíhat prestižní týden módy.



„Naše řada oděvů pro jaro a léto 2019 bude v butiku, který se nachází ve čtvrti Tortona, vystavena po dobu jednoho měsíce. Plánujeme také vlastní akce a spolupráce s místními kreativci,“ řekl LN Soukup. „V Milánu máme několik zajímavých kontaktů, takže se těšíme na jejich upevnění a rozvoj.“

Podzimní příležitost

V showroomu Adelaide se LaFormela představí od 15. září do 10. října jako jediná česká značka. Očekává se, že si jednotlivé modely přijdou prohlédnout módní nákupčí z Itálie i ze zbytku světa, kteří týdny módy objíždějí pravidelně a hledají na nich nové talenty.

Na přelomu srpna a září se LaFormela zúčastní také módní události roku v Praze. Právě díky akci Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) kdysi značka odstartovala své mezinárodní turné. Kromě evropského trhu v minulosti zavítala i do Hongkongu, kde zákazníci prahnou po neokoukaných malých značkách.

Butik Branco Life, který se zaměřuje na poslední módní trendy od návrhářů z celého světa, nakoupil 71 kusů oděvů z kolekce značky pro loňskou sezonu podzim a zima. Asijské nákupčí zaujaly pestré barvy, nápisy i pankové ladění, kterým je české duo pověstné.

Oblečení s dobrou DNA

Na pražském týdnu módy si značku v minulosti vyhlédl i nákupčí Tomi Paul, který vlastní pařížský módní showroom Other/Wise. Na akci MBPFW je pravidelným hostem a hledá na ni nové neokoukané návrháře ze střední Evropy. Právě LaFormela zapadá do jeho hledáčku, v němž se zaměřuje především na dámské kolekce výrazných forem i barev.

Soukup s Kohutiarovou se tak v jeho showroomu poprvé prezentovali na konci roku 2016. Jejich modely s výraznými kapsami, s řetězy a siluetami svázanými výraznými pásky byly tehdy prezentovány vedle dalších mladých značek a oslovily nákupčí z Asie či z USA.

„Díky showroomu a konzultaci se zahraničními nákupčími se také ověřilo, že naše ceny pro ně nejsou natolik vysoké i přesto, že se některým zákazníkům v Česku zdá naše tvorba naopak nedostupná,“ řekli tehdy LN zakladatelé značky LaFormela. „Nákupčí nejvíce ocenili nositelnost našich produktů a autentickou DNA značky. Zdůrazňovali, abychom v ní u tvorby setrvali.“