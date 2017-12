Český dopravce Travel Service objednal dalších devět nových Boeingů

PRAHA Letecká společnost Travel Service pořídí o devět nových letadel Boeing 737 MAX více, než plánovala. Původně chtěla pořídit 30 letounů. Osm strojů koupí přímo od amerického výrobce letadel, dalších 31 letadel si pronajme od leasingových společností. První z nových letadel zařadí Travel Service do flotily v lednu 2018, poslední v roce 2023. Společnost Travel Service to ve čtvrtek uvedla v tiskové zprávě, finanční vyjádření nebude zveřejňovat.

„Objednávkami 39 nových moderních letadel Boeing 737 MAX se Travel Service řadí mezi nejvýznamnější provozovatele letounu 737 MAX v regionu,“ uvedl generální ředitel Travel Service Roman Vik. Letoun 737 MAX absolvoval první testovací let v lednu 2016.

Příští rok přibude do flotily Travel Service šest nových letounů, o rok později 15. První letadlo nasadí v lednu na linky z Prahy do Dubaje, do Ománu, na Kapverdské ostrovy, Kanárské ostrovy a na Zanzibar. Jeden letoun pojme na palubu 189 cestujících, má větší dolet, nižší spotřebu paliva a nižší je i hluková stopa.

Flotilu Travel Service tvoří nyní 37 letadel, z nich 32 je boeingů. K dalším patří Airbus A330 určený pro dálkové lety a čtyři stroje Cessna 680 Citation Sovereign pro privátní lety.

Travel Service na trhu působí od roku 1997, provozuje mj. pravidelné linky pod značkou SmartWings. Je lídrem v charterové dopravě v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku.



Loni firma Travel Service i se svými dceřinými společnostmi vykázala podle mezinárodních účetních standardů IFRS čistý konsolidovaný zisk 344 milionů korun a konsolidované tržby 17,1 miliardy korun. Travel Service patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost CEFC.

Travel Service se v říjnu dohodl se současnými akcionáři ČSA na odkupu jejích podílů. Spojením má na trhu vzniknout nový dopravce s 80 letadly. Převzetí většinového podílu nyní posuzuje antimonopolní úřad.