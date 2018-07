České dráhy se pokusí vydolovat desítky milionů z pojišťovny, soudí se kvůli tragické srážce ve Studénce

PRAHA Tři roky po srážce vlaku s polským kamionem na železničním přejezdu ve Studénce u Nového Jičína bude mít tato havárie soudní dohru. České dráhy (ČD) podaly minulý týden žalobu na Generali pojišťovnu, protože odmítla vyplatit všechny požadované peníze za škodu na zničené soupravě Pendolino. Místo 70 milionů poslala na účet železničního dopravce necelou polovinu.

„Mohu potvrdit, že jsme žalobu podali. Ale další informace v této věci sdělovat nebudeme,“ řekl LN mluvčí ČD Radek Joklík.

Dvě pojistky, jedno odškodnění

O co přesně jde: spediční firma, jejíž šofér tragédii způsobil v jetím na přejezd v době stažených závor, měla u polské Generali uzavřené povinné ručení na tahač a přívěs. Každá část byla pojištěná pro způsobenou škodu do 35 milionů korun, dohromady tedy 70 milionů. Jenže lidé z Generali – která je jednou z největších pojišťoven v Česku – nechtěli plnění za tahač a přívěs sečíst. Podle jejich názoru se jednalo o nehodu jedné kamionové soupravy. A protože žádná strana nechtěla ustoupit, došlo na žalobu, o jejíž přípravě hovořili zástupci ČD už loni na podzim.

Při srážce 22. června roku 2015 ve Studénce na Novojičínsku zemřeli tři lidé a 18 dalších utrpělo zranění, včetně strojvedoucího, který přišel o obě nohy. Jednu ze sedmi souprav Pendolino, které mají ČD ve flotile, dali opět dohromady opraváři z italské společnosti Alstom, která tyto soupravy v minulosti vyrobila. Škoda dosáhla 215 milionů korun.

Je tedy zřejmé, že i kdyby dráhy dostaly od Generali požadovaných 70 milionů, nepokrylo by to ani třetinu nákladů na opravu vlaku.

Většina lidí už náhradu dostala

Kromě toho je třeba ještě odečíst poměrný díl plnění, protože u majetkové škody se plnění mezi poškozené dělí dle speciálního vzorce. V tomto případě měla pojišťovna odeslat část peněz na konto Správy železniční dopravní cesty, protože při srážce totiž došlo k poškození kolejnic, pražce, návěstidel či nástupiště v přilehlé stanici. Železničáři přitom vyčíslili svou škodu na téměř šest milionů.

Peníze z povinného ručení polské dopravní firmy odešly podle Generali minulý týden. Odškodnění zraněných či pozůstalých obětí se řešila odděleně.

„Majetkové škody na soupravě Pendolino a dalších zařízeních či infrastruktuře jsme všem poškozeným nehodou ve Studénce vyplatili, a to do zákonného limitu 35 milionů korun. Škody v souvislosti se ztrátou životů a následky na zdraví jsou ve většině případů také vyřešeny,“ popsal mluvčí pojišťovny Jan Marek.

O žalobě Českých drah nemá podle něj Generali nyní žádné informace. „Pokud k ní přesto dojde, budeme ji řešit,“ ujistil Marek.



České dráhy vlastní celkem sedm pendolin, zajíždí s nimi pravidelně například do Ostravy a Košic či do Plzně a Františkových Lázní. Několik let chybějící vlak se má po nehodě vrátit na přelomu léta a podzimu. „Aktuálně na této jednotce probíhá redesign interiéru jako postupně ve všech sedmi pendolinech,“ popsal mluvčí ČD Joklík.

Na případu je zajímavé i to, že státní dopravce platí za své vlaky zpravidla jen jakousi obdobu povinného ručení za jím způsobené škody. „Komerční pojistné železničních vozidel je tak vysoké, že se stále vyplatí jít cestou takzvaného samopojištění, jehož efektivitu si neustále vyhodnocujeme. Škody způsobené nám jsou obvykle plně kryty z pojištění viníků,“ vysvětlil už dříve mluvčí Joklík.