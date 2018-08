České dráhy křísí slavný expres Vindobona. Udrží i lukrativní trasy do Berlína a Vídně

PRAHA Cesty z Prahy do Berlína a Vídně by měly na dalších pět let získat České dráhy. A nejen to. Podle zjištění LN je je hře je také návrat slavné linky Vindobona, která za minulého režimu platila za symbol cestování v západním stylu.

V době, kdy se na tuzemských kolejích pomalu bortí letitá hegemonie Českých drah(ČD), přistála na adrese státního dopravce velmi dobrá zpráva. Nebo lépe řečeno dvě. Na konci července, jen několik dnů po sobě, dorazily dopisy ze sídel Deutsche Bahn (DB) a Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).

Německý i rakouský státní dopravce projevil zájem prodloužit o dalších pět let smlouvy na lukrativní linky do Berlína a Hamburku, v druhém případě pak do Vídně a Štýrského Hradce, kam České dráhy zajíždějí svými zřejmě nejlepšími vlaky railjet.

A nadto rakouská strana vyslovila ještě jedno mimořádné přání: aby se znovu rozjely soupravy na historické trase Vindobona, která mezi lety 1957 a 2014 spojovala Vídeň, Prahu a Berlín.

Ve hře je restart linky už od prosince příštího roku. Iniciovali ho Rakušané z ÖBB. Přiměla je k tomu mimo jiné i spokojenost se stávající linkou do Vídně, kam jezdí vlak z Prahy každé dvě hodiny. I proto chtějí stávající spolupráci s Čechy rozšířit.

Ideálně dva spoje za den

„Vzhledem k tomu, že značný počet cestujících jezdí na sever od Prahy, rádi bychom zvýšili spolupráci v oblasti přímých spojů do Berlína a Drážďan, ideálně prostřednictvím dvou párů vlaků,“ napsala šéfům ČD Valerie Hackleová, členka představenstva ÖBB.

Pro cestující i milovníky železnice jde o příslib velkého návratu. Expres nazývaný Vindobona, podle latinského pojmenování Vídně, patřil mezi jeden z mála pravidelných spojů, který za minulého režimu projížděl skrze jinak těžko prostupnou železnou oponu.



A zároveň nabízel pasažérům velmi dobrý standard srovnatelný se západními vlaky. České dráhy v posledních letech Vindobonu provozovaly společně s už zmíněnými ÖBB a Deutsche Bahn.

V roce 2014 už pak jezdily tyto vlaky na trase Hamburk-Praha-Vídeň-Villach. „Toto spojení zaniklo v souvislosti s novým dopravním konceptem na lince Praha-Vídeň-Graz, kde byly od jízdního řádu 2015 zavedeny spoje railjet v pravidelném dvouhodinovém intervalu,“ vysvětlil mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Ačkoliv se dopravce nechce k návratu Vindobony oficiálně vyjadřovat, podle informací LN má jeho vedení o obnovení slavné linky zájem. A to v klasické „stopě“ Vídeň-Praha-Berlín, aby se vlaky stihly otočit.



Ovšem zatímco u Vindobony se zatím mezi dopravci jedná, blíže k podpisu je prodloužení smluv na už zmíněné linky do Berlína a Hamburku, respektive Vídně a Štýrského Hradce. Jedná se o trasy, na nichž českému dopravci mimořádně záleží.



I proto, že zřejmě od příštího roku přijde o část dotovaných linek v krajích, o něž se ucházejí i soukromníci v čele s RegioJetem a Leo Expressem. A slaví už první úspěchy - například v Ústeckém kraji. Ačkoliv dráhy provozují spoje do Německa a Rakouska na komerční riziko, rozhodně na nich neprodělávají a jejich udržení považují za otázku prestiže.

Staví na nich i velkou část svého marketingu, reklamy na cesty do Vídně či Berlína jsou k vidění v televizních spotech i na velkoplošných billboardech. Když v roce 2015 podepsalo tehdejší vedení ČD pětiletou smlouvu s Deutsche Bahn, nešlo přitom o žádnou samozřejmost.



VINDOBONA NA OBZORU Rychlík Vindobona patřil za minulého režimu mezi výkladní skříně tehdejších Československých státních drah (ČSD).

patřil za minulého režimu mezi výkladní skříně tehdejších Československých státních drah (ČSD). Jezdil od roku 1957 po trase Berlín –Praha–Vídeň . Oblíbený byl i díky „západní“ úrovni cestování.

po trase . Oblíbený byl i díky „západní“ úrovni cestování. Typické byly moderní dieselové vlaky, které tam jezdily do roku 1979. Známá byla hlavně bíločervená souprava z východního Německa s označením SVT 175 DR .

. Provoz skončil v roce 2014, podíleli se na něm státní dopravci tří zemí: ČD, ÖBB a DB. Naposledy jezdila Vindobona na trase Hamburk –Praha–Vídeň–Villach .

podíleli se na něm státní dopravci tří zemí: ČD, ÖBB a DB. Naposledy jezdila Vindobona na trase . Nyní se jedná o návratu slavného expresu, ideálně od prosince roku 2019. Rakouská strana stojí o provoz dvou párů vlaků denně.

Do té doby obě strany prodlužovaly kontrakt vždy o pouhý rok. O získání této trati několik let usiloval také RegioJet Radima Jančury. DB s ním dokonce vedly exkluzivní jednání, ale z obchodu sešlo a Němci se nakonec dohodli s ČD.

Podle dopisu, který Němci odeslali na konci července manažerům ČD, je zřejmé, že opci na dalších pět let považují v podstatě za hotovou věc.



„Naše současná smlouva je platná do prosince 2025. Když se podíváme na to, co bylo dosaženo od prosince 2015, rádi bychom tuto smlouvu dodrželi a rozvíjeli spolupráci v aktuálním rámci,“ píše Marco Kampp, vedoucí mezinárodního obchodu DB.

Manažer nastiňuje i další možnou spolupráci po roce 2025. „Pokud je společnost ČD připravena nabídnout významné zvýšení kvality (tj. nová vozidla) před koncem této smlouvy, budeme připraveni projednat dřívější realizaci nového modelu spolupráce,“ líčí Kampp.



Této linky by se pak ve zmíněné době neměla dotknout regulace EU, která počítá s postupným otevíráním evropského železničního trhu pro všechny dopravce. Soutěžit by se provoz linky musel až od roku 2033.