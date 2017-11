Cesta vlakem do Berlína se zkrátí až o půl hodiny. ČD začaly jezdit s Vectronem

PRAHA České dráhy (ČD) zařadily do provozu první dvě z deseti nových lokomotiv Siemens Vectron, které začnou již v prosinci jezdit na lince z Prahy do Drážďan a Lipska a v příštím roce pojedou přes Berlín až do Hamburku. Cesta do německého hlavního města by se nově měla zkrátit zhruba na čtyři hodiny.

„S obchodními partnery úzce spolupracujeme na spuštění pravidelného provozu. Díky tomu můžeme zahájit ostrý provoz do Drážďan a Lipska bez odkladu hned od prvního dne nového jízdního řádu. Na konci jara pak pojedeme napříč celým Německem až do Hamburku a Kielu,“ prohlásil Miroslav Kupec, člen představenstva ČD.

V současné době trvá cesta z Prahy do Berlína čtyři a půl hodiny s tím, že v Drážďanech musí souprava přepřáhnout na německou lokomotivu, jelikož ČD nemají stroje, které mohou cestovat 200kilometrovou rychlostí.

Po zaškolení německého personálu však nutnost přepřahat odpadne. Cesta z Prahy do Berlína se tak v kombinaci s modernizací části německé dráhy zrychlí na čtyři hodiny a sedm minut. ČD navíc od roku 2020 počítají s dalším zrychlením díky pokračující modernizaci a zvyšování rychlosti na 200 km/h v Německu.

České dráhy si deset Vectronů pronajaly na deset let od rakouské společnosti European Locomotive Leasing za 60 milionů eur bez daně (při tehdejším kurzu asi 1,6 miliardy korun).

V současnosti jsou v provozu první dvě lokomotivy, na kterých se na různých trasách v Česku školí strojvedoucí.

Na trasu do Hamburku měly původně vyrazit lokomotivy řady 380 od Škody Transportation přezdívané Emil Zátopek. Ty však nezískaly povolení pro provoz v 200kilometrové rychlosti na německých kolejích, což pro zmiňovanou linku požadovaly tamní dráhy. ČD tak musely lokomotivy nasadit na jiné linky.

Lokomotiva zvaná Zátopek

ČD si objednaly celkem 20 lokomotiv z Plzně již v roce 2004 za 2,7 miliardy korun. Výrobce však jednotky dodal s několikaletým zpožděním až v roce 2013. Vzniklý spor nakonec řešil rozhodčí soud.

Dopravce po výrobci požadoval penále za pozdní dodávku, Škoda Transportation naopak chtěla doplatek ceny navýšený o úroky. Národní dopravce spor prohrál a musel zaplatit dalších 1,2 miliardy korun.

ČD nejsou první společností, která Vectrony v Česku nasazuje. Několik jich využívá již jejich dceřiná společnost ČD Cargo a ve flotile je má například i Unipetrol Doprava či RegioJet.