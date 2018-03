České minipivovary se prosazují i za hranicemi. Vyvážejí do Evropy i Ruska

PRAHA Takovou nabídku českých piv z minipivovarů má málokterá tuzemská hospoda. Tahle se ovšem nachází v Moskvě, jmenuje se Klub českých pivovarů a ležáky i různé speciály se tam dovážejí ze vzdálenosti tisíce kilometrů.

Craft neboli malé řemeslné pivovary zásobují – vzhledem k tomu, že vyrábějí nefiltrovaná a nepasterovaná piva – zákazníky hlavně „kolem komína“. Ale jak je vidět, existují výjimky. A přibývají.

Celkový objem vyváženého řemeslného piva je sice minimální, jde o nepatrný zlomek v porovnání s miliony všech ročně exportovaných hektolitrů piv z Česka, ale co do značek – od ležáků po speciály – je velmi pestrý.

„Prioritou je pro nás samozřejmě český trh. Ale oslovil nás jeden distributor, že je schopný naše piva do Moskvy v chlaďáku dopravovat v dobré kvalitě, tak jsme to zkusili,“ říká Ondřej Husák z Rodinného pivovaru Zichovec, který už vypravil do moskevského klubu desítky sudů a připravuje další várku.

„Chtějí rozvíjet spolupráci a pro nás je to výzva,“ přidává se Josef Paulík z minipivovaru Antoš ve Slaném, který už do Moskvy odeslal několik palet piv a chystá do budoucna vypravit celý kamion.

V Moskvě jsou podobným způsobem k dispozici i piva z pražského Pivovaru Kunratice, Koutu na Šumavě, z pardubického Pernštejna nebo létajícího pivovaru Chroust.

Co okusí v cizině, chtějí doma

Povědomí o kvalitním pivu je v Rusku stále větší, vzniká tam mnoho minipivovarů a Rusové sbírají inspiraci i ve světě, hlavně v Česku a Německu. A to, co ochutnají v tradičních pivovarnických zemích, pak chtějí mít idoma.

„Oslovil mě v Moskvě majitel Klubu českých pivovarů Maxim Perevezňuk s nabídkou spolupráce a uvažujeme o tom. Craft pivovary zajímají po celém světě stále víc lidí a fandové těchto malých řemeslných pivovarů přibývají. Ostatně i v Česku lze už snadno v pivotékách koupit tato piva třeba z Ameriky, Belgie nebo Německa,“ připomíná spolumajitel firmy Pivo Praha a prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. Jeho firma, které patří mimo jiné minipivovar v pražském Břevnově, prodává svá piva i do Švédska nebo Dánska. A zdaleka není jediná.

Do Švédska posílá svá piva třeba plzeňský restaurační minipivovar Beer Factory sládka a stavitele pivovarů Josefa Krýsla. A slovo export zná i velká část minipivovarů v blízkosti hranic. Do Německa částečně umisťuje svou produkci Pivovar Cvikov z Liberecka, do Rakouska a na Slovensko vozí své ležáky a speciální, například pšeničná, piva Znojemský městský pivovar, otevřený před třemi lety v místě po bývalém Hostanu. Za hranicemi prodává zhruba pět procent svého ročního výstavu, který činí 2,5 tisíce hektolitrů.

Sládek Josef Krýsl postavil v Plzni minipivovar Beer Factory.

Znojemské pivo je tak k mání kromě domovského regionu například v rakouském Sparu, v síti Yeme nebo čepované v rakouských a slovenských hospodách. „S prodejem v zahraničí jsme začali loni a zájem je poměrně velký,“ říká ředitel Miroslav Harašta.



Spíš promo než zajímavý zisk

Na pivovarnickou obchodní bilanci Česka však nemá tenhle export craft pivovarů viditelný vliv. Ze země se tímto způsobem vyvezou z minipivovarů řádově stovky hektolitrů. A to těžko poměřovat s exportními giganty typu Plzeňského Prazdroje, Budvaru nebo Staropramene, kteří exportují statisíce hektolitrů.

„Vyvážet za hranice je spíš takový doplněk domácí craft výroby. Je to o prezentaci našeho oboru a umu českých sládků a pestré nabídce než o nějakém významném finančním přilepšení,“ říká Krýsl.

Počet minipivovarů v Česku stále rychlým tempem narůstá, ročně zhruba o padesátku. Podíl na celkové české produkci, která loni podle údajů celní správy dosáhla 19,7 milionu hektolitrů (bez nealko piv), však mají tito nejmenší výrobci zhruba jen na úrovni dvou procent. Z Česka vyvezly tuzemské pivovary jako celek loni 4,6 milionu hektolitrů piva.