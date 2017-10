České silnice za deset let? Řidiči věří v elektromobil

Ani biopaliva, ani zemní plyn či propan-butan. Svět hledá náhradu za fosilní benzin a naftu a podle průzkumu poradenské společnosti KPMG mezi téměř tisícovkou řidičů v Česku se z alternativních paliv nejvíc rozšíří v nejbližších deseti letech hybridy a klasické elektromobily.

Podobný názor na perspektivu alternativního tankování mají i odborníci na jednotlivá paliva. Včetně petrolejářů, kterým všechny typy zelených pohonných hmot ukrajují ze ziskového byznysu. Ti jsou ovšem ve výhledu opatrnější, nadvládu tradičních paliv odhadují ještě na čtyři dekády.



O tom, že se v nejbližších deseti letech rozšíří nejvíc auta na elektřinu, je přesvědčeno 46 procent respondentů, jejichž názory zpracovala KPMG společně s agenturou FOCUS – Marketing & Social Research. O hybridech, které kombinují benzin s baterií, si to myslí 31 procent řidičů. Až na dalších místech figuruje benzin (pět procent řidičů), nafta (čtyři procenta), podobně pak plyny LPG a CNG. Nejmenší naděje do deseti let dávají čeští řidiči vodíku, bionaftě a zkapalněnému zemnímu plynu.

V současných preferencích řidičů však ropné pohonné hmoty stále převládají. Podle analýzy je benzin dnes první volbou v případě potřeby pořízení nového vozu pro 40 procent řidičů a pro 71 procent patří mezi tři nejpreferovanější paliva. Nafta vychází jako první volba pro 20 procent, respektive 57 procent řidičů.

Hned na třetím místě figuruje hybridní pohon, který je dnes – v tradiční verzi bez samostatného dobíjení – oproti čistě spalovací verzi dražší jen o několik desítek tisíc korun. Tuto variantu jako první volbu při úmyslu koupit nový vůz označuje 15 procent majitelů řidičského průkazu (pro 50 procent je hybrid mezi třemi nejpreferovanějšími palivy) a auto ryze na baterii by si nyní nejraději koupilo 13 procent oslovených.

To vše ale platí jen za podmínky, že respondenti vybírali bez ohledu na pořizovací cenu vozu. Zásadní brzdou rozvoje čistě elektroaut a samostatně dobíjených plug-in hybridů je tak jejich cena, která je řádově o několik set tisíc vyšší než klasického vozu. A chybí i větší počet dobíjecích stanic.

„Průzkum ukazuje, že značná část fanoušků je mezi uživateli starších vozů. Lze tedy očekávat, že část z nich bude i u vozů s alternativním pohonem čekat na to, až se objeví na trhu s ojetými vozy,“ uvedl Jan Linhart, partner KPMG Česká republika, odpovědný za automobilový sektor.

V tom, že elektřina patří k nejperspektivnějším z alternativních pohonů, se shodují i odborníci na paliva, které LN oslovily. Do vzdálenější budoucnosti věří také vodíku. „Elektřina má nekonečnou budoucnost, bez omezení jakýchkoli zásob. Všechna ostatní paliva jsou jenom dočasné zásoby uhlovodíků, které se na planetě hromadily a které budou příští generace potřebovat, takže nedává smysl je spalovat,“ tvrdí Jaromír Marušinec, zakladatel Asociace elektromobilového průmyslu.

Ve prospěch elektroaut hovoří kromě nízkých emisí, které pro většinu běžných řidičů ale nejsou rozhodujícím argumentem, praktické výhody, jako je jednoduché ovládání, absence převodovky, minimální výdaje za servis a především extrémně nízké provozní náklady (uvádí se zhruba 30 haléřů na kilometr). Minusem je zmíněná vysoká pořizovací cena, dlouhá doba dobíjení (oproti natankování benzinu) nebo u lacinějších verzí malý dojezd.

Perspektivní, ale...

Elektroauto považuje za perspektivní i šéf Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček. „Elektropohon má budoucnost. Ale jsem skeptický, co se týče těch zázračně nízkých emisí. Minimálně po dobu, dokud budeme elektřinu pro auta vyrábět z fosilního uhlí. Pokud dnes započteme celý cyklus od komínů elektrárny po automobil, tak ekologie nevychází zas tolik zázračně,“ soudí.

Podobný názor má i Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, která sdružuje největší prodejce benzinu a nafty. Alternativním palivům se nemohou vyhnout – prodávají je vedle těch fosilních už desítky čerpacích stanic. Automobilky však investují obrovské peníze nejen do vozů na nová paliva, ale stále i do modernějších, úspornějších a ekologičtějších aut na benzin i naftu. Velká konkurence navíc tlačí jejich cenu dolů, přitom zásoby ropy nejsou zas tak malé, takže podle Louly bude fosilní pohon aut převládat zhruba až do roku 2040.

„Vhodné alternativy, ke kterým kromě elektřiny nebo jednou i vodíku určitě patří také zemní plyn CNG, se budou uplatňovat současně s benzinem. Budeme tu mít dlouho takový mix paliv,“ říká Loula.