Českému hospodářství se daří až příliš dobře

PRAHA Hospodářský růst české ekonomiky je velmi rychlý a vykazuje rysy přehřívání, prohlásil guvernér České národní banky Jiří Rusnok během včerejší konference Výhledy ekonomiky vydavatelství Mafra a LN.

„Ekonomice se daří až příliš. Lidé z byznysu nežehrají na to, že by měli málo zakázek. Stěžují si na to, že mají málo lidí a je obtížné dostát zakázkám,“ souhlasila s šéfem ČNB další z debatujících Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Problémy na trhu práce jsou však podle Rusnoka jen jedním z mála problémů, které musí tuzemská ekonomika řešit. Celkový obrázek podle něj vyznívá příznivě. „Kdyby mi někdo před třemi čtyřmi lety řekl, že v roce 2017 poroste česká ekonomika tempem čtyř až pěti procent, budeme mít inflaci v koridoru cíle a budeme mít rekordně nízkou nezaměstnanost, která stále svým dalším a dalším poklesem překvapuje, tak bych mu nevěřil,“ prohlásil Rusnok.

Přestože je nyní ekonomika na vrcholu a ČNB počítá v příštích letech se zpomalením hospodářského růstu, recese zatím nehrozí. Letos by měl HDP meziročně vzrůst o 4,5 procenta, pak se čeká zvolnění na 3,4 procenta v příštím roce a až někam ke tří procentům v roce 2019. Ale i tak by podle guvernérových slov měla ekonomika vykazovat výkon odpovídající svému potenciálu.

Česku nahrává i celkově nízké zadlužení. „To osobně považuji za velmi důležité. Podle mého je iz hlediska rodící se vlády důležité tento trend zachovat,“ řekl Rusnok s tím, že stát by toho měl teď využít a začít šetřit, až jednou zlé časy opět přijdou. „Nějaká recese jednou přijde. My jen nevíme kdy. Může ale velmi dlouho trvat, než se to stane,“ konstatoval guvernér.

V eurozóně pak bankéř vidí možné riziko v tom, že v některých zemích neproběhlo ještě potřebné oddlužení finančního sektoru. Nejčastěji se v této souvislosti mluví o Itálii. Stejně tak může být problém mimořádně vysoké zadlužení veřejných financí některých klíčových zemí.

„Zatímco naše celkové zadlužení se dostává na úroveň někam před krizí a doufáme, že do dvou let budeme někde kolem 30 procent HDP, tak jediným velkým členem eurozóny, který v tomto ohledu také pokročil, je Německo,“ uvedl Rusnok závěrem.

Na konferenci LN kromě Rusnoka a Horské debatovali například i jednatel firmy Zaplo Finance Vít Růžička či David Bouda, člen představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů.