Česko bude mít první pumpy na vodík, palivo ale nikdo nevyužívá

PRAHA Česko bude mít první dvě veřejné plnicí stanice na vodík pro automobily. Má to ale háček. Na toto palivo u nás zatím nikdo nejezdí. Petrolejářský koncern Unipetrol, který u nás provozuje dvě rafinerie a současně patří i k největším výrobcům vodíku, chystá tuto novinku jako součást svých pump Benzina v Litvínově a v Praze na Barrandově. Přibývat prý budou další.

Do sedmi let by u nás mohlo fungovat podle představ ministerstva dopravy 12 stanic a jezdit přes 12,5 tisíce aut na vodík.

Unipetrol u 150 z celkem 400 čerpacích stanic Benziny nabízí už dnes kromě klasických fosilních paliv také stlačený zemní plyn CNG a propan-butan LPG, u dvou také možnost dobíjení elektromobilů. Cílem je nabídka všech alternativ. „Plánujeme vyrábět vodík i pro použití v dopravě, a to nejen z klasických zdrojů, tedy ropy, ale také elektrolýzou vody, tedy takzvaný zelený vodík,“ uvedl mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl.

Termín zprovoznění vodíkových stanic není přesně daný, ale původně se počítalo už s letoškem.

Ekologické, tiché, ale drahé

Vozy na vodík jsou v podstatě svižné, tiché elektromobily s nulovými emisemi, jen s tím rozdílem, že k pohonu elektromotoru nepotřebují baterii a doplnění paliva trvá stejně rychle jako natankovat benzin. Dojezd je také srovnatelný s vozy na benzin a naftu.

Vodík je kromě toho v případě výroby elektrolýzou vody považován za nejekologičtější palivo vůbec, ale v Česku – na rozdíl od Asie nebo USA i části Evropy – dosud neznamená prakticky nic. Nikdo ho nezná. Ostatně ani ve světě není rozšířený jako třeba hybridní nebo klasické elektromobily. U nás prozatím existuje jediná stanice v Neratovicích, je neveřejná a slouží už od roku 2009 pro místní autobus městské dopravy. Není divu, protože vodíková osobní auta jsou oproti spalovacím extrémně drahá.

Listopadový autosalon v Tokiu. Hybridní minivan Mercedes-Benz Vision Tokyo je koncept s vodíkovým pohonem.

V Německu, které je počtem 34 stanic evropským lídrem vodíkové mobility, vyjde například vodíková Toyota Mirai v přepočtu na 1,2 milionu korun. Jiné typy, třeba od automobilek Hyundai nebo Honda, jsou ještě dražší.



Ministerstvo dopravy chce přesto dát vodíku šanci a nechalo si udělat rozsáhlou analýzu trhu od poradenské firmy Grant Thornton. Z ní vyplývá, že v případě alespoň základní finanční podpory ze strany státu (na budování stanic) by mohlo v Česku v roce 2025 fungovat 12 vodíkových stanic a jezdit 12,5 tisíce aut na vodík. Což je méně, než kolik v té době bude u nás aut na plyn CNG, která už ale stát deset let štědře podporuje dotací ceny paliva i nákupu vozů, zejména autobusů.

Příliš ambiciózní plán?

„Je to dost ambiciózní plán. Vodík je sice palivo budoucnosti, ale Česko bylo často při zavádění novot pomalejší než svět. Podle mě budou ta čísla v roce 2025 ani ne poloviční,“ soudí expert České asociace petrolejářského průmyslu Václav Loula.

Podle analýzy není největší překážkou v rozvoji vodíkového paliva cena vozů. Ta rok od roku klesá a klesat má i nadále. Problém je v první řadě v nedostatečné síti plnicích stanic. A k rychlejšímu rozšíření jejich počtu se ani vodík neobejde bez státních dotací. Následně poroste i počet vozů.

Vodíková Toyota Mirai

„Není to otázka slepice–vejce. Nejprve je potřeba zavést infrastrukturu a následně technologie, které ji budou využívat. Nikdo si totiž nepořídí automobil, který nebude mít kde tankovat,“ říká ředitelka České vodíkové technologické platformy Karin Stehlík.



K tomu by měl přispět dotační program ministerstva dopravy, které je připraveno podpořit do roku 2023 výstavbu zhruba šesti až osmi vodíkových stanic. „Dále je třeba najít cestu, jak podpořit nákup vozidel. V Česku se v tomto směru osvědčilo využívání evropských fondů,“ připomíná mluvčí ministerstva Zdeněk Neusar.