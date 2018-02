Česko chce vyjmout dopravu ze směrnice EU o vysílání pracovníků. Prý je likvidační

PRAHA Česká republika chce do poloviny roku vyjmout dopravní služby z návrhu obecných pravidel směrnice o vysílání pracovníků. Dálková tranzitní doprava by neměla regulaci podléhat. Na čtvrteční tiskové konferenci to uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Obecná pravidla byla podle europoslankyně Martiny Dlabajové určená jako ochranářské opatření některých evropských zemí pro pracovníky dlouhodobě zaměstnané v cizině, například stavební dělníky, a nikoliv řidiče kamionů, kteří během jediného dne projedou i více evropských zemí. V každé zemi by přitom měli splňovat obvyklé podmínky pro zaměstnávání, tedy obvyklou mzdu, další náhrady i smluvní podmínky.



Podle Ťoka je současná podoba směrnice pro tuzemské dopravce likvidační. „Jde o narušení volného pohybu zboží a služeb. Pokud doprava ve směrnici zůstane, byrokratické a mzdové podmínky české dopravce zlikvidují,“ uvedl.

Revize balíčku obecných pravidel by měla být dokončená do pololetí letošního roku, kdy skončí bulharské předsednictví. Ve stejné době by podle Dlabajové měl vzniknout paralelní balíček určený pro dopravce.