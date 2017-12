Česko je ‚cigaretový lowcost‘ Evropy. Nepomůže ani zvýšení daně

PRAHA Od ledna se v Česku opět zvýší spotřební daň z tabákových výrobků. A tím i cena kuřiva. Minimální sazba z jedné krabičky cigaret vzroste o víc než korunu na 52,6 koruny. Tabákové firmy však velmi pravděpodobně využijí situace a zdraží celou krabičku o něco víc. O dvě až tři koruny.

Lednem ale zároveň končí tříleté období, pro které bylo novelou zákona o spotřebních daních dáno konkrétní a postupné zvyšování tabákové daně a tím i finální ceny. Co bude dál, nikdo neví.

Ani ministerstvo financí, které další novelu, jež by měla platit od ledna 2019, stále připravuje. Není proto jisté, zda cigarety budou po příštím roce zdražovat oproti letošní průměrné ceně 84 korun za krabičku o vyšší částky, jak by si přáli bojovníci proti kouření, anebo dál pravidelně a po nižších částkách, jak to vyhovuje tabákovým firmám a jak to v minulých letech uskutečnilo ministerstvo financí.

Jedny z nejlevnějších cigaret

Faktem je, že cigarety v Česku dál zůstávají jedněmi z nejlevnějších v Evropě – po Lotyšsku, Litvě a Bulharsku. Odpůrci kouření by je zdražili klidně až ke 300 korunám. To by však narazilo nejen na kapsu kuřáků, ale i na dosavadní strategii ministerstva financí.

Infografika

Jak se bude daňová sazba – tedy i cena cigaret – vyvíjet dál, na tom teprve pracuje resort financí. Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva uvedl, že v průběhu následujících měsíců budou probíhat intenzivní diskuse a analýzy, týkající se načasování a případných intervalů účinnosti sazby daně. Podle nyní končícího tříletého pravidla vzrostla daň nejvíc začátkem roku 2016 – o tři koruny. Loni už jen o korunu a letos v lednu o 1,2 koruny za krabičku.



Výrobci ovšem zvedli ceny o něco víc – nejprve zhruba o pět korun, pak o dvě až tři koruny. Přesto i dnes je česká průměrná cena kolem 84 až 85 korun za krabičku s dvaceti kusy cigaret hodně pod průměrem Evropské unie.Srovnání cen z loňského roku ukazuje, že levněji je jen ve zmíněném Lotyšsku, Litvě a Bulharsku, ale naopak třeba ve Velké Británii vyšla loni krabička cigaret na 284 korun, v Německu na 145 korun.

„Různá opatření a osvěta fungují jen částečně. Skutečně nejúčinnějším způsobem, jak viditelně omezit kouření mezi lidmi, je výrazné zdražení prostřednictvím velkého zvýšení daně,“ uvedla už před časem na adresu cenové politiky lékařka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.



„Pokud porovnáme cenu cigaret s průměrným platem dnes a před 20 až 25 lety, je nyní cena téměř poloviční. Aby byly cigarety stejně dostupné vzhledem k průměrnému platu jako tehdy, krabička by musela stát kolem 150 korun. Tedy pokud by se zdražovalo systematicky a postupně, cena kolem 300 korun by nebyla nic zvláštního,“ soudí nejznámější česká bojovnice proti kouření.

Vzroste černý trh?

Ministerstvo shodně s tabákovými společnostmi naopak tvrdí, že skokové zdražení představuje riziko rozšíření černého trhu a vyššího odbytu pašovaných a padělaných cigaret. Nyní je podíl černého trhu u nás zhruba třikrát nižší, než je evropský průměr, kde se nelegální prodeje na celkové spotřebě podílejí deseti procenty.

Když kuřáci přejdou na levnější a nelegální kuřivo, stát připraví o příjmy ze spotřební daně. Ty loni přinesly státu 54,4 miliardy korun, meziročně o 3,5 miliardy víc, což skoro přesně odpovídá očekávanému efektu z tehdejšího nárůstu sazby daně.

V roce 2015 obhajoval tříleté „decentní“ zvyšování daně tehdejší ministr financí Andrej Babiš slovy: „Mírné a pravidelné zvyšování spotřební daně z tabákových výrobků je pro všechny dotčené subjekty přijatelnější než skokové navýšení.“

A výrobci doufají, že podobný postup zvolí ministerstvo financí i nyní pro další několikaleté období. „S víceletým scénářem zvyšování daně máme dobré zkušenosti, zejména z hlediska předvídatelnosti podnikatelského prostředí a výše daňových odvodů. Předpokládáme proto, že ministerstvo financí k podobnému kroku přistoupí i od roku 2019, tedy bezprostředně po vypršení stávajícího scénáře,“ říká Tomáš Korkoš z představenstva největšího prodejce tabákových výrobků u nás, společnosti Philip Morris ČR.

„Teoreticky by se u nás daň pro rok 2019 nemusela zvyšovat vůbec. Minimální daňový limit, daný Evropskou komisí ve výši 90 eur za tisíc kusů cigaret, splňuje Česká republika už dnes,“ přidává se jednatel společnosti Imperial Tobacco Kamil Provazník.

Čas na razantnější růst cen

Dosavadní prodej cigaret v objemu zhruba miliardy krabiček ročně se léta téměř nemění, klesá jen pomalu. Přitom mnohem rychleji roste cena, ze které si ale největší část – zhruba 80 procent – bere stát formou spotřební daně a DPH.

Není tedy vyloučeno, že v nynější situaci ekonomického růstu a zvyšování mezd by kuřáci vyšší cenu do značné míry akceptovali. Anebo přestali kouřit.

Podle Václava Kmínka, analytika společnosti Patria Research, je doba vhodná na razantnější zvýšení daně. „Absorpční schopnost spotřebitelů je teď vyšší než před několika lety. Kdyby stát daň výrazně zvýšil, mělo by to na spotřebu menší dopad,“ uvedl Kmínek.