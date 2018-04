Českou poštu má vést šéf SAP Roman Knap, rozhodne se až na konci dubna

PRAHA Výběrové řízení na post generálního ředitele České pošty se chýlí ke konci. Podle informací ministerstva vnitra, pod jehož gesci státní podnik spadá, bude rozhodnuto až 30. dubna. Podle zdrojů LN je však vítěz už vybrán. Do čela podniku by měl usednout Roman Knap, současný generální ředitel SAP pro Česko a Slovensko.

„Ano, výběrového řízení jsem se účastnil a mám z toho dobrý pocit,“ řekl v pátek LN Knap. Uvedl, že ale ještě není rozhodnut, zda případnou nabídku přijme. „Bude záležet na tom, jaké podmínky mi zřizovatel nabídne. Důležité bude také to, kdo bude v čele ministerstva vnitra. Rád bych měl pověření od někoho, kdo ho dokáže naplnit. Tedy zda by byl případně za měsíc vyměněn nebo ne,“ dodal Knap.

Podle zdrojů LN má Knap blízko právě k sociálním demokratům, kteří mu měli kandidaturu doporučit. Knap ale popřel, že by byl členem jakékoliv politické strany, i to, že by ho někdo kvůli účasti ve výběrovém řízení oslovil.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 19 kandidátů. Ti od minulého pátku postupně předstoupili před hodnotící komisi jmenovanou ministrem vnitra v demisi Lubomírem Metnarem. Komisi předsedal Jiří Nováček, náměstek ministerstva vnitra, ředitelka kanceláře ministra vnitra Kateřina Suchoňová, Vladimír Dzurilla, současný šéf Národní agentury pro komunikační a informační technologie a Ondřej Landa náměstek ministerstva financí.

Komise měla udělat seznam nejúspěšnějších uchazečů. Na něm byl měl být právě Knap, ale také například Ondřej Škorpil, současný ředitel divize Rozvoje a strategie na České poště. Z úzkého seznamu si má vítězného kandidáta vybrat ministr vnitra.

Knap je generálním ředitelem SAP od roku 2014. Ve firmě je již od roku 2008. Před příchodem do SAP pracoval ve společnostech Oracle nebo KPMG Consulting.