Češky bohatnou a čím dál více nakupují byty. V Praze už se vyrovnají mužům

PRAHA Podíl žen pořizujících si vlastní nemovitost stoupá, ukazují data developerů a makléřů. Je za tím emancipace i psychologie.

Vydělávají méně, přesto stále častěji směřují jejich kroky do realitních kanceláří či k developerům. Počet žen, které se stávají majitelkami bytů, narůstá, a například v Praze se už vyrovnaly mužům v počtu podepsaných smluv k novému bydlení. Vyplývá to alespoň z údajů developerských a realitních společností.

Společnost Central Group, která je největším developerem v hlavním městě se zhruba 17procentním podílem na trhu nových bytů, tvrdí, že nejvíce bytů si u ní pořizují právě ženy, a to v 41 procentech. Ve 40 procentech figurují mezi kupujícími muži a v 19 procentech uzavírají transakce manželské páry.

Obdobný průzkum mezi svými klienty provedl Central Group v roce 2008. Tehdy byly ale výsledky podstatně odlišné. Mezi kupujícími se objevilo pouze 17 procent žen, muži se vlastníky bytů stali v 52 procentech, na manžele připadalo 31 procent kupních smluv.

Praha ukazuje trend

K největšímu zlomu došlo před třemi lety, kdy ceny bytů teprve čekal strmý růst. Tehdy mezi klienty razantně přibylo žen a naopak výrazně ubyly manželské páry. Jejich propad prý bude i nadále pokračovat.

„Kvůli rostoucím cenám bytů v Praze nepředpokládám, že by se podíl kupujících z kategorie manželských párů zlepšil. Aktuální nedostatek bytů, vysoké ceny rodinných bytů a omezení na straně hypoték zcela jistě oživení u této cílové skupiny nepřinesou,“ odhaduje Michaela Tomášková, výkonná ředitelka Central Group.

Že se mezi kupujícími stále častěji objevují ženy, registruje i developerská firma JRD, která se specializuje na výstavbu nízkoenergetického bydlení. Dominanci mužů v JRD ale zatím neohrozily. „Zatímco samostatně kupujících žen je v naší evidenci zhruba pětina, mužů je 35 procent, párů 40 procent a pět procent připadá na firmy,“ upřesňuje Pavel Krumpár, obchodní ředitel JRD.

Stoupající podíl žen na celkové klientele potvrzuje rovněž Denisa Višňovská, partnerka realitní kanceláře Lexxus. „Ženy možná nebývají na hlavičkách smluv uváděny tak často jako muži, vždy však stály a stojí v pozadí většiny transakcí, a to i těch investičních,“ dodala.

V developerské společnosti Trigema jsou mezi kupujícími bytů zastoupeni muži a ženy zhruba stejně, a to kolem 45 procent. Platí to však jen o Praze, například v Plzni je podíl mužů poloviční, na ženy připadá asi 40 procent transakcí. „Důvodem může být i to, že ženy mají v hlavním městě ve srovnání se zbytkem republiky nadprůměrné příjmy,“ soudí Radek Polák, mluvčí Trigemy.

Více ambicí i příležitostí

Fakt, že si ženy v hojné míře pořizují bydlení, se může zdát překvapivý. Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí rozdíly v průměrných příjmech mezi muži a ženami stále přetrvávají: v soukromém sektoru ženy berou v průměru o 24 procent méně než muži, ve veřejném sektoru je pak jejich příjem nižší o 17 procent. Příčin, proč ženy, i přes v průměru nižší příjmy než muži, kupují byty, se nabízí hned několik.

„Ženy berou vlastní bydlení zároveň jako určitý vklad do budoucna,“ konstatuje Michaela Tomášková z Central Group.

Denisa Višňovská z Lexxusu doplňuje další faktory: „Ženy jsou stále sebevědomější a mnohem častěji obsazují vyšší pozice. Navíc se nebojí skloubit rodinný život a práci, a proto se pouštějí do podnikání a investování ve stejné míře jako muži,“ říká.

Roli hraje i psychologie. „Domnívám se, že ženy, dokonce i ty s nižšími příjmy, chtějí mít místo, kde mohou zapustit kořeny, a které skutečně vlastní. Psychologická touha je ohromná,“ citovala agentura Bloomberg Jessicu Lautzovou, ředitelku výzkumu a komunikace americké Národní asociace realitních makléřů (NAR).

A pak je tu fenomén tzv. singles. „Stále roste počet samostatně žijících osob. Proti minulosti už není nic neobvyklého, že ženy žijící samy si pořizují menší byt do osobního vlastnictví. Později, když si najdou partnera a zakládají rodinu, tento byt buď dále pronajímají, nebo prodávají a peníze využijí jako základ nového bydlení,“ říká Jan Zachystal z realitní kanceláře RE/MAX Alfa.

Svobodná a ve vlastním

Single ženy hýbou realitním byznysem celosvětově. Dle statistických údajů, které loni zveřejnilo americké sdružení makléřů NAR, připadá 17 procent transakcí s bydlením na single ženy a pouze sedm procent na single muže. Náskok svobodných žen před muži je přitom v USA patrný již od roku 1981 a v posledních letech se nůžky podle dat NAR dále rozevírají.

Být single si dle Belly DePaulo, profesorky psychologie na University of California v Santa Barbaře, zvolí jako způsob života spíše ženy než muži. „Domnívám se, že zajištění domova je cesta, jak naplno žít svůj single život, nikoliv pohlížet na tyto roky jako na dobu, než přijde Ten pravý,“ konstatovala Bella DePaulo pro Bloomberg.

Ženy vstupují na rezidenční trh nejen coby kupující, ovlivňují i další oblasti spojené s bydlením.

„Pravdou je, že to jsou hlavně ženy, které dávají impulz k rekonstrukci nemovitosti, vybavení bytu či domu nebo jsou také hlavním hybatelem, tedy vlastně hlavní hybatelkou, změn v případě hledání nového bydlení pro rodinu,“ říká mluvčí developerské společnosti Finep David Jirušek.

To potvrzuje i Jan Zachystal z realitní kanceláře RE/MAX Alfa. „Žena ve výběru nemovitosti hraje zásadní roli a není neobvyklé, že v některých případech jedná za celou rodinu s makléřem sama,“ připomíná Zachystal.