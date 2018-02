Český export loni dosáhl rekordních 4,2 bilionu korun, hlásí statistický úřad

PRAHA Export tuzemských firem byl loni rekordní. V přeshraničním pojetí se meziročně zvýšil o 5,7 procenta na 4,2 bilionu korun. O pětinu vzrostl export do Číny, do Německa české podniky vyvezly o 7,3 procenta zboží více. Vyplývá to z údajů, které v pondělí poskytl Český statistický úřad.

Podíl českého exportu do EU zůstal na úrovni 83,7 procenta. Podíl vývozu do Německa byl loni 32,8 procenta celkového exportu a dosáhl 1,38 bilionu korun. Z hlavních exportních destinací se vývoz snížil pouze na Slovensko, a to o necelá dvě procenta na 324 miliard korun.



„Čeští exportéři jsou na hranici svých výrobních možností a nestíhají držet krok s tempem růstu objednávek ze zahraničí. V růstu jim brání hlavně nedostatek pracovní síly a poslední dobou i nedostatek materiálu,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka.

Letos se růst exportu neočekává

Podle Asociace exportérů bude letošek tvrdou zkouškou pro exportéry, především kvůli postupnému posilování koruny. „V tomto směru nesdílíme optimismus ČNB, co se týče predikovaného kurzu koruny vůči euru. Náš odhad na rok 2018 je pesimističtější a počítáme s posílením do sedmi procent v roce 2018 a s dalším posílením v roce 2019 o 3,3 procenta,“ uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Výpadek v exportu by tak podle něj letos mohl dosáhnout zhruba 293 miliard Kč. „Rok 2018 tak bude z pohledu českých exportéru bezesporu obtížnější než roky minulé a neočekáváme proto, že by byly přepisovány pomyslné tabulky rekordů,“ dodal Daněk.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák vidí jako důležitý předpoklad pro úspěšný export i podporu státu a jeho aktivní ekonomickou diplomacii. „Vláda by proto měla nadále posilovat síť ekonomických diplomatů a zahraničních kanceláří CzechTrade. Plánovanou reformu institucionálních zahraničních zastoupení je nutné nejprve prodiskutovat s klíčovými hráči a pobavit se s nimi o možných dopadech na vývozce,“ uvedl.



Plánovanou reformu institucionálních zahraničních zastoupení je nutné nejprve prodiskutovat s klíčovými hráči a pobavit se s nimi o možných dopadech na vývozce,“ dodal Hanák. Kabinet také podle něj musí uskutečnit reformu státních institucí, které zajišťují finanční podporu exportérů. Další vývoj exportu v letošním roce bude především spojený s ekonomickým vývojem zahraničních obchodních partnerů ČR.

Dovoz do Číny rostl dvakrát rychleji než dovoz z Číny

Nejvýznamněji k růstu exportu přispěl vývoz aut, který meziročně přidal 7,8 procenta a vykázal také nový rekord. „Podíl exportu motorových vozidel na celkových exportech tak za rok 2017 dosáhl 28,6 procenta. Tento podíl se postupně zvyšuje, když v roce 2014 činil 22,8 procenta a například v roce 2011 jen 20 procent,“ uvedl hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.



Český vývoz do Číny loni rostl dvakrát rychleji než čínský dovoz do ČR. Saldo ve vzájemném obchodu je ale stále velké, čínské firmy dovezly zboží za 472 miliard korun, zatímco český vývoz do Číny činil 56 miliard Kč.



Celkem se do ČR loni dovezlo zboží za 3,8 bilionu korun. Hlavními importními trhy zůstávají Německo, Čína a Polsko.