Český hmyz na talíři. V minulosti nelegální, nově bude považován za hospodářské zvíře

PRAHA Když se před dvěma lety rozhodli Radek Hušek a Daniel Vach, že rozjedou byznys s tyčinkami, které obsahují cvrččí mouku, tak museli firmu Sens zaregistrovat ve Velké Británii. V Česku totiž nebyla připravena legislativa, která by považovala hmyz za potravinu. Nyní se to může změnit. Nařízení EU a ministerstvo zemědělství krok po kroku otevírají dveře tuzemské gastronomii s hmyzem.

V době, kdy začínala firma Sens s výrobou proteinových a energetických tyčinek obsahující cvrččí mouku, v Česku neexistovala žádná legislativní úprava pro použití hmyzu v gastronomii. „Když jsme přišli na ministerstvo zemědělství, tak jsme nepochodili. Ministerstvo nemělo zájem vytvořit nějakou výjimku. Tehdy jsme věděli, že je legislativa upravena v Belgii, Nizozemsku, nebo Velké Británii,“ popisuje začátky Radek Hušek, jeden ze zakladatelů společnosti.

Češi se museli registrovat v Británii

Problém se vznikem firmy Hušek s Vachem vyřešili ve Velké Británii. Všechna potřebná povolení získali tam a potravinářskou firmu založili v Londýně. „Ve Velké Británii k tomu přistupují tak, že nevnímají rozdíl mezi hmyzem nebo jiným živočišným produktem. Když se to zpracuje podle hygienických norem, tak s tím nemají problém,“ řekl pro Lidovky.cz Radek Hušek.

Zakladatelé firmy Sens Daniel Vach a Radek Hušek.

Do konce roku 2017 nebyl u nás status hmyzu jasný. Od 1. ledna 2018 byl hmyz díky nařízení Evropské unie zařazen mezi tzv. nové potraviny. Nová pravidla tak poprvé definovala použití hmyzu v potravinách v zemích EU. V Česku ale pořád nebylo jasné, jak mají případní zájemci postupovat, pokud chtějí podnikat s hmyzem určeným pro potraviny. V březnu letošního roku proto ministerstvo zemědělství vydalo publikaci, která má zájemcům pomoct.



„Při tvorbě dokumentu došlo k dohodě, že hmyz spadá do kategorie hospodářských zvířat, na jeho chov se tedy vztahují podmínky a povinnosti uvedené v zákoně o veterinární péči a o změně veterinárního zákona. Státní veterinární správa proto připravuje novelu veterinárního zákona, kterou bude hmyz jednoznačně vyjmenován jako hospodářské zvíře,“ upřesnila nynější situaci mluvčí ministerstva zemědělství Helena Šindlerová.



Chovatelé hmyzu si budou muset počkat

I přes nové nařízení EU a publikaci ministerstva zemědělství si ale budeme muset na české cvrčky, potemníky moučné a sarančata počkat. Nyní se připravuje novela veterinárního zákona, která by mohla podle Státní veterinární správy nabýt účinnosti na začátku příštího roku. Do té doby musí projít legislativním procesem.

Evropská unie sice zařadila hmyz mezi nové potraviny, ale ještě musí seznam potvrdit. Zatím jsou na něm cvrčci, sarančata, potemníci, noční motýl bourec a zavíječ. „V EU se budou moci vyrábět potraviny z hmyzu teprve poté, až Evropská komise přidá hmyz na seznam schválených potravin nového typu,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Některé unijní státy sice chov hmyzu povolily, ale platí pro ně dvouleté přechodné období, kdy musí požádat o povolení Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

Hmyzí speciality.

Zmíněná firma Sens sice vyrábí proteinové tyčinky ve Velké Británii, ale cvrčky si nechává chovat v Thajsku. Asijský stát si Radek s Danielem vybrali hlavně kvůli příznivému podnebí a know-how Thajců, kteří hmyz pro gastronomické účely chovají už několik desítek let. „Momentálně stavíme společně s Francouzem Nicolasem Berym, který se v tomto byznysu pohybuje už pět let, vlastní farmu v Thajsku. Měla by patřit k největším hmyzím farmám na světě,“ řekl zakladatel Sens Radek Hušek.



Nově vznikající farma by měla stát na automatizaci. Teprve po doladění všech drobností a snížení ceny by majitelé Sens přemýšleli o farmě v Česku. „Naším cílem je, aby byl provoz co nejvíce zautomatizovaný a bylo potřeba co nejméně lidské práce. Až bude nová farma plně automatická, tak ji možná v budoucnu přesuneme blíže. Například do Španělska nebo Česka,“ uvedl Hušek.

Přijde hmyzí boom i do Česka?

Po bližším určení pravidel pro chov hmyzu tak může český zákazník očekávat příliv nových potravin, který bude obsahovat hmyz, jako je například chléb z cvrččí mouky.

Proteinové tyčinky z cvrččí mouky.

Rostoucí zájem o hmyz zaznamenali samotní majitelé firmy Sens, ale také Potravinářská komora. „Letos nám začali psát zájemci, kteří se s námi chtějí sejít a předat zkušenosti s chovem cvrčků. Těmto aktivitám velmi fandíme a věříme, že může v dohledné době vzniknout nový průmysl s hmyzem,“ sdělil majitel Sens Hušek.

Jeho slova potvrzuje i Potravinářská komora. „Je pravda, že se s blížící účinností nového evropského nařízení množily dotazy směřující zejména k cvrččí mouce,“ řekla serverz Lidovky.cz Dana Večeřová, ředitelka pro marketing a komunikaci Potravinářské komory.