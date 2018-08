Český rozhlas do konce září propustí 86 lidí kvůli úsporám. Jeho ředitel dostal téměř půlmilionovou odměnu

Praha Český rozhlas do konce září zruší 86 pracovních míst a dalších 30 míst pak ubude do konce roku. Důvodem redukce jsou ekonomické úspory, podnik chce ušetřit 63 milionů korun. Vyplývá to z informace, kterou ve středu radě ČRo prezentoval generální ředitel René Zavoral. Proti propouštění se již dříve postavily odbory. Rada ČRo zároveň ve středu schválila, že Zavoral dostane za letošní první pololetí odměnu 480 000 Kč. Jde tedy o maximální výši odměny, kterou může získat. Podle rady ředitel splnil kriteria, podle kterých se posuzuje jeho činnost.

Rozhlas, který v současnosti zaměstnává okolo 1500 lidí, nabídne propouštěným zaměstnancům personální poradenství. Ti, kteří ukončí svůj pracovní poměr dohodou, dostanou navíc nad rámec stanovený zákoníkem práce a kolektivní smlouvou odměnu ve výši dvou průměrných měsíčních mezd.

„Vedení Českého rozhlasu projednalo plánované hromadné propouštění 31. července s odborovou organizací a rovněž dle zákonné povinnosti o hromadném propouštění informovalo Úřad práce,“ uvedl Zavoral.

Ke snižování počtu zaměstnanců dochází podle vedení rozhlasu kvůli ekonomickým úsporám, vytvoření prostoru pro valorizaci mezd, zvýšení efektivnosti práce a změně struktury zaměstnanců z hlediska jejich kvalifikačního složení.

Zavoral loni dostal nižší odměnu, kvůli reportáži o Agrofertu

„Není žádných důvodů snižovat odměnu,“ uvedla předsedkyně rady Hana Dohnálková. Odměna generálního ředitele může dosáhnout až trojnásobku jeho měsíčního platu, tedy právě 480 000 Kč. Rozhoduje se na základě plnění kritérií, mezi které patří dodržování kodexu a zákona o ČRo, dodržování nařízení rady, kvalita předkládaných materiálů radě, plnění kandidátského projektu, podíl stanic ČRo na poslechovosti a hospodaření podniku.

Zavoral dostal za druhé pololetí loňského roku odměnu sníženou o deset procent. Důvodem bylo porušení kodexu ČRo kvůli odvysílání reportáže Janka Kroupy o koncernu Agrofert, který do loňského února vlastnil současný premiér Andrej Babiš (ANO). Reportáž informovala o tom, že Agrofert neoprávněně hospodaří na 1700 hektarech půdy a holding na ně pobírá evropské dotace. Následně o příspěvku diskutovala Rada ČRo, kde si na něj jako na neobjektivní stěžoval místopředseda rady Tomáš Kňourek. Nedostatky v reportáži konstatoval i Zavoral.

Zavoral ve středu dále řekl, že v rámci rozvojového plánu rozhlasu na roky 2019 - 2022 bude usilovat o zvýšení rozhlasového poplatku o pět korun, což by znamenalo navýšení ročních výnosů o 225 milionů Kč. Úvahy o zvýšení podporuje novela zákona o DPH, která bude pro rozhlas znamenat výpadek příjmů. Současná výše poplatku 45 korun se neměnila od roku 2005.

Mandát ve středu obhájili čtyři ředitelé regionálních stanic veřejnoprávního rozhlasu. Rada ČRo jmenovala s účinností od 1. října 2018 do funkcí ředitelů regionálních studií Zdeňka Duspivu (ČRo České Budějovice a ČRo Vysočina), Zdeňka Levého (ČRo Plzeň a ČRo Karlovy Vary), Milana Knotka (ČRo Sever a ČRo Liberec) a Josefa Podstatu (ČRo Olomouc a ČRo Ostrava). Novým šéfredaktorem Rádia Junior se stal Tomáš Vacek. Řízením regionálních studií ČRo Regina DAB Praha a ČRo Region byl s účinností od 1. října pověřen ředitel regionálního vysílání Jan Menger.