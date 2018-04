Český výrobce traktorů Zetor vstupuje na vietnamský trh

PRAHA Brněnský výrobce traktorů Zetor vstupuje na vietnamský trh. Navázal tam spolupráci s vietnamským partnerem, společností GOLDMAX. Do Vietnamu bude Zetor dodávat traktory modelových řad Major, Proxima, Forterra a Crystal. Zetor tractors to v úterý uvedl v tiskové zprávě.

Zemědělství patří ve Vietnamu k silným odvětvím, stát jihovýchodní Asie se orientuje zejména na pěstování rýže, kávy, bavlny, kaučuku, cukrové třtiny. Téměř 60 procent obyvatelstva působí v zemědělství, lesnictví nebo se živí rybolovem. Ročně se v zemi prodá téměř 3000 traktorů, zejména ve výkonnostním segmentu 80 až 100 koní. Na velkých komerčních farmách však nacházejí uplatnění i silnější stroje s výkony nad 100 koní.



„Výhoda ucelené produktové nabídky a fakt, že Zetor má ve Vietnamu historicky dobrou pověst, nám otevřely dveře při vyjednávání o spolupráci. První stroje budou do oblasti dodány v dubnu,“ uvedl Robert Harman, ředitel Zetor India.



Zetor bude nově do Vietnamu dodávat několik desítek strojů ročně a je zde potenciál na postupné rozšiřování spolupráce. Vietnamský partner GOLDMAX bude zajišťovat, společně s prodejem nových traktorů, také dodávku náhradních dílů a servis.

Zetor chce posílit také v Severní Americe

„Dlouhodobým cílem společnosti je posilovat pozice zejména na trzích západní Evropy a Severní Ameriky. Věnujeme však pozornost i dalším teriotoriím, zejména Jižní Americe, východní Africe, Blízkému Východu, jihovýchodní Asii a Austrálii a Novému Zélandu,“ uvedl Lukáš Krejčíř, ředitel Finančního úseku ZETOR TRACTORS a.s.

Zetor dodával do Vietnamu traktory zejména v letech 1960 až 1980. Za 20 let spolupráce tam dovezl až 2000 strojů, které se uplatnily zejména na rýžovištích. Společnost GOLDMAX se věnuje prodeji zemědělské techniky, rotačních strojů a servisu a dodávkám náhradních dílů na uvedené produkty. Vstupem do Vietnamu rozšiřuje značka Zetor své působení na zahraničních trzích, celkové prodeje ale společnosti spíše klesají.