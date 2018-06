Srí Lanka měla „velké oči“. Megalomanský přístav nakonec ‚spolkla‘ Čína a dál šíří svůj vliv

Čínské peníze mířící do Srí Lanky Během voleb do Srí Lanky v roce 2015 čínský přístavní fond posílal velké finanční částky na výstavbu přístavů a ​​činnosti prezidenta Rajapaksy, který se na každém kroku dohodl s Číňany. Byl považován za důležitého spojence v úsilí Číny při odklonění vlivu od Indie. Platby potvrzují doklady a hotovostní šeky, které byly podrobně popsány ve vládním šetření. Na toto šetření nahlédl deník The New York Times.

Dohoda mezi Čínou a Srí Lankou, kdy přístav v Hambantotě převzala Čína, smazala z dluhu zhruba 1 miliardu dolarů. I přesto je ale Srí Lanka vůči Číně zadlužená nejvíce v historii. Ostatní půjčky pokračují dál, některé s vysokým úrokem, který je větší než u ostatních mezinárodních věřitelů.