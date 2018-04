Zájem Čechů o cestování je obrovský. Agentury očekávají rekordní letní sezonu

PRAHA Cestovní kanceláře očekávají, že letošní letní sezona bude rekordní. Zájem Čechů o cestování je obrovský. Po zatím nejlepších předprodejích zájezdů na počátku roku zbývá k prodeji přibližně 40 procent nabídky zahraničních zájezdů. Kapacity na první polovinu července jsou téměř vyprodané. Vyplývá to z údajů Asociace cestovních kanceláří.

Cestovní kanceláře letos evidují enormní zájem o letní dovolenou u moře, ale i o exotické a poznávací zájezdy. „Díky fungující ekonomice je zájem o cestování obrovský, nepředpokládá se, že by u nějaké prázdninové destinace v meziročním srovnání klesl zájem,“ uvedl místopředseda asociace Jan Papež.



„Nejvytíženějším termínem je prvních 14 dní v červenci. Charterové letenky jsou na toto období skoro vyprodané, v nejžádanějších destinacích jsou oblíbené kapacity s all inclusive takřka plně obsazené a v last minute nabídce zájezdů již nebudou k dispozici,“ dodal Papež.

Předprodeje dovolených letos vzrostly na začátku roku o 15 procent meziročně. Nejprodávanějšími leteckými destinacemi jsou řecké ostrovy, Španělsko, Itálie, Turecko, Egypt, Tunisko a Bulharsko. Skokanem roku v předprodejích je Turecko. Nejprodávanější destinace s vlastní dopravou jsou dlouhodobě Chorvatsko, Itálie, Slovensko a Rakousko.

Loni více cestovaly ženy

Mezi nejčastější novinky v nabídce cestovních kanceláří na léto patří Maroko, Albánie, Černá Hora, Peloponés či ostrovy Skiathos a Skopelos. Největší poptávka přetrvává po sedmi až desetidenních pobytech ve čtyř a pětihvězdičkových hotelech s all inclusive.

Češi loni vyjeli na 4,9 milionu cest do zahraničí. Kratších výletů, do tří přenocování, bylo 1,3 milionu. Víc cestovaly ženy. V obou případech to bylo nejvíc od roku 2011. Z delších cest 83 procent tvořily dovolené a rekreace, zbytek návštěvy příbuzných a soukromé návštěvy.

Téměř polovinu (47 procent) zahraničních cest Češi absolvovali autem, 13 procent autobusem a 37 procent letadlem. S cestovní kanceláří vyrazilo na dovolenou 46 procent lidí, zbytek individuálně. Jedničkou bylo loni Chorvatsko, které posílilo pozici nejoblíbenější zahraniční destinace Čechů.

Na českém trhu působí 850 pojištěných cestovních kanceláří. Roční tržby cestovních kanceláří na českém trhu se v posledních letech pohybují kolem 50 miliard korun.