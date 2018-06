ČEZ chce vytvořit ekologickou ‚dceru‘. Zbytek by zcela ovládl stát a nařídil by dostavbu Dukovan

ČEZ v čele s Danielem Benešem má nový plán, jak vyřešit stavbu nových jaderných reaktorů v Česku. Firma by měla vyčlenit distribuci či obnovitelné zdroje do nové dceřiné firmy. Zbývající část by ovládl ze 100 procent stát (nyní je firma polostátní) a ten by výstavbu nových reaktorů ČEZ jednoduše nařídil. Píší to Hospodářské noviny.

O případném dělení či nedělí společnosti mluvil Beneš s premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Milošem Zemanem na společné schůzce na Hradě.



„Shodli jsme se, že není správné, aby byla firma rozsekána na několik samostatných částí. My jsme ji ale nikdy rozsekávat nechtěli. ČEZ je strategická firma, má nejen jádro, ale i uhelné zásoby a další,“ říká Beneš v rozhovoru pro HN.



Hlavním důvodem pro Benešův plán je snaha dostavět další jaderné bloky v Dukovanech. Investice je ale příliš velká a firma se jí bez státní garance bojí. 100procentní vlastnictví státu by ale problém vyřešilo.

Dalším motivem je současná politika EU, která preferuje zelené a obnovitelné technologie. Nová dceřiná firma by tak zahrnovala právě obnovitelné zdroje, distribuce a ČEZ Esco, které zajišťuje vše od osvětlení, zateplení až po dodávky energií. A v této nové firmě také získají 49procentní podíl stávající minoritní akcionáři ČEZ.

Nad touto dceřinou firmou zůstane stávající společnost, kterou bude ze 100 procent ovládat stát. A tím si podrží i kontrolu nad jadernou energetikou, těžbou uhlí a uhelnými, plynovými a velkými vodními elektrárnami. Nový ČEZ by tak byl dcerou původní firmy a podíl státu v něm by vzrostl nad původně uvažovaných 51 procent.

Beneš se tak snaží vyjít vstříc politikům, kterým se idea ztráty kontroly například nad distribucí elektřiny nelíbila.