ČEZ letos investuje v Temelíně téměř miliardu korun

ČESKÉ BUDĚJOVICE Energetický gigant ČEZ letos investuje do modernizace jaderné elektrárny Temelín 900 milionů korun. Jde o 60 investičních akcí, jež zahrnují modernizace, posilování bezpečnosti a zvyšování výkonu. Od začátku provozu investoval ČEZ do modernizace Temelína 18 miliard korun. Další téměř miliardu korun dá letos Temelín do údržby.

Temelín v tomto roce přijme 80 zaměstnanců. První blok je nyní odstaven, odstávka jež začala v prosinci, by měla skončit v první polovině března.



Jaderná elektrárna Temelín se připravuje na obnovu licence. Povolení provozovat první blok mají energetici od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost do poloviny října 2020, druhý blok do května 2022. V žádosti o obnovu licence, kterou musí ČEZ podat do dubna 2020, bude dokládat stav elektrárny i bezpečnostních systémů, musí předložit i plán, jak zvyšovat bezpečnost.