ČEZ obchoduje s firmou, která nám ukradla klienty, stěžuje si byznysmen. Přišel o desítky milionů

PRAHA Kauza obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou (EPK) se dotýká také energetického kolosu ČEZ. Prostřednictvím EPK se měly dodávat levné energie školám, městům a obcím. Jenže v EPK se utopily peníze, za dodané energie se neplatilo a okolnostmi případu se nyní zabývá policie. Původním klientům EPK nyní dodává elektřinu jedna z dceřiných firem skupiny ČEZ, stěžuje si byznysmen Jan Palaščák, šéf firmy Amper Market, která je největším věřitelem v kauze.

Projekt obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou (EPK) spočíval v dodávání energií přes jednoho zprostředkovatele – právě EPK. Jejím prostřednictvím odebíralo energie (elektřinu, plyn) zhruba 1100 subjektů, mezi nimi obce, menší města či školy.

Výraznou roli v projektu hráli někteří politici KDU-ČSL. V letech 2011 až 2014 byl předsedou správní rady EPK lidovec a jeden ze sponzorů strany David Olejníček, v letech 2012 až 2015 zasedal v dozorčí radě místostarosta Moravského Krumlova Zdeněk Juránek, který v letošních sněmovních volbách kandiduje jako sedmička kandidátky KDU-ČSL v Jihomoravském kraji.



První problémy se objevily v roce 2015, kdy se společnost začala opožďovat s platbami dodavatelům energií. Klienti si současně stěžovali na špatnou úroveň služeb. Od konce roku 2015 se poměry v EPK zabývá policie.

Na počátku letošního září server iRozhlas.cz upozornil, že ředitele firmy Davida Tejmla kriminalisté obvinili kvůli zpronevěře 46 milionů korun. Peníze měl systematicky z firmy vytahovat od konce roku 2012. Dnes má krachující společnost více než 400 věřitelů, kteří po EPK nárokují pohledávky ve výši 241 milionů korun.

Největším věřitelem je firma Amper Market, jež v letech 2013 až 2015 dodávala EPK elektřinu a která si po společnosti nárokuje 74 milionů. Ředitel Amper Market Jan Palaščák upozorňuje na to, že EPK v době prvních problémů s policií převedla jeho klienty jinému dodavateli, jí spřízněné firmě Energie Pro. „Bylo to jedenáct set organizací a 7 tisíc odběrných míst elektřiny a plynu. To je to, co se ukradlo,“ říká v druhé části rozhovoru pro Lidovky.cz ředitel Amper Jan Palaščák (první část rozhovoru najdete ZDE).

Lidovky.cz: Kdo přesně tvoří těch jedenáct set organizací, obce, města a školy?

Ano, jsou to města, obce, mateřské školy, základní školy, sportovní oddíly a podobně. Upřesním, že tady nejde o to, že by Amper Market přišel o klienty, jak se to snaží prezentovat unisono všichni lidé okolo EPK a Energie Pro. Vždyť tito klienti tvořili asi dvě procenta našeho obratu, který je okolo tří miliard korun. Tady jde o to, že to portfolio tvořilo část majetku skupiny EPK. A tento majetek z EPK byl tajně v říjnu a listopadu 2015 vyveden na úkor všech věřitelů do Energie Pro a ještě za to EPK poslala do Energie Pro 11 milionů korun místo toho, aby EPK od Energie Pro inkasovala řádově desítky milionů.

Lidovky.cz: Snažili jste se proti tomu přesunu portfolia, které nazýváte krádeží, bránit?

Všemi právními prostředky včetně výzvy Energii Pro k upuštění tohoto jednání, na kterou Energie Pro vůbec nereagovala, včetně informování orgánů činných v trestním řízení a to včetně vlastního trestního oznámení. Bohužel nastavení procesů v systému Operátora trhu podobnou krádež portfolia umožňuje, zasáhnout může jedině Energetický regulační úřad, kterému jsme podali v prosinci 2015 podnět na odebrání licencí na obchod s elektřinou a plynem firmě Energie Pro. Do dnešního dne se nic nestalo, Energie Pro dál vesele funguje. Česká republika je země neomezených možností. Zajímalo by mě, jestli by stejný krok prošel, kdyby se stal na úkor některé z dominantních společností na trhu, a ne na úkor Amper Market a 400 bezbranných obcí, kterým jsme nechtěli přerušit a také nepřerušili dodávky elektřiny do škol, veřejného osvětlení nebo kotelen, s čímž protistrana zřejmě cynicky kalkulovala.

Lidovky.cz: S portfoliem hospodaří firma Energie Pro, jak jste říkal. Máte informace, jak s ním nakládá?

Společnost Energie Pro s tímto portofoliem vesele hospodaří, v loňském roce vykázala zisk 10 milionů korun. Energie Pro je stínový operátor, není to samostatný obchodník s elektřinou a plynem.

Lidovky.cz: Co z toho plyne, že je stínovým operátorem?

Je to jako u mobilních operátorů. Tam jsou také stínoví operátoři, kdy jde třeba o jednoho člověka v panelákovém bytě. Tady je to podobné, jen to není v paneláku. Stínový operátor má za sebou skutečného operátora, což vyplynulo z našeho podnětu na Energetický regulační úřad, aby jim odebral licenci. Skutečným operátorem je společnost ČEZ Prodej.

Ředitel Amper Market Jan Palaščák.

Lidovky.cz: Takže je to vlastně ČEZ Prodej, který s tímto portfoliem vesele hospodaří?

Energie Pro jako stínový operátor by nemohla vyvíjet žádnou obchodní činnost, realizovat zisk 10 milionů korun nebo dělat další finanční toky, kdyby za sebou neměla skutečného operátora, kterému se říká subjekt zúčtování. Tím je nejpozději od 26. listopadu 2015 ČEZ Prodej.

Lidovky.cz: ČEZ Prodej tedy nahradil v subjektu zúčtování vaši firmu, je to tak?

Ano, v roce 2015 jsme byli v roli subjektu zúčtování my, jako je tam nyní ČEZ Prodej a jako tam byl i před námi. Měli jsme smlouvu s EPK do konce roku 2015. Nejde ale o ty klienty v konkurenčním smyslu, ale to portfolio bylo jako část majetku EPK ukradeno všem věřitelům, kteří přihlašují pohledávky do konkurzní podstaty.

Lidovky.cz: Jakým způsobem tedy Energie Pro dosahuje zisku?

V tomto případě je to zrovna docela pohodlný byznys. Energie Pro nakoupí energie od ČEZ, prodá to klientům za docela vysoké ceny, má garantovaný zisk a provozuje pouhou administrativu, bez rizik a nákladů, která podstupují samostatně působící firmy jako ČEZ, EON nebo Amper Market.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Lidovky.cz: ČEZ tedy v tomto vztahu s EPK jen dodává elektřinu, nebo jeho role spočívá ještě v něčem jiném?

Je to subjekt zúčtování, což je zpravidla současně i velkoobchodní dodavatel komodit. Je to tedy ten skutečný operátor skrytý za tím stínovým, to jsou nesporné informace od obcí, Operátora trhu, Energetického regulačního úřadu. Jestli role ČEZ ve vztahu k Energii Pro spočívá ještě v něčem jiném, to neumím a nechci hodnotit.

Podle ČEZ je vše pořádku, nechápe podnikatel

Lidovky.cz: Jak jste reagoval, když jste zjistil, že subjektem zúčtování je v tomto případě ČEZ Prodej?

Já jsem se postupně celé řady pracovníků ČEZ Prodej od prosince 2015, přes rok 2016 až po předsedu dozorčí rady skupiny ČEZ pana Pačese ptal, jestli u státní firmy, která kultivuje celý energetický trh a má tam zásadní roli, je v pořádku, že vědomě spolupracuje se společností, u níž jsem upozornil na to, že operuje s finančními prostředky, které byly ukradeny obcím a mojí firmě. ČEZ jsem na to nejprve zdvořile upozornil. Potom jsem je žádal o to, aby zvážili, jestli by obchodní spolupráci s Energií Pro minimálně z etických důvodů nechtěli ukončit.

Lidovky.cz: Jaké jste se dočkal odpovědi?

Pan Pačes mi napsal, že je všechno v pořádku. Někteří další se mi tam vysmáli podobně jako někteří politici z KDU-ČSL, že to je přece standardní obchodní spolupráce. Prostě do ČEZ přišel na konci roku 2015 nějaký Vágner v osobním bankrotu a asi jim byl sympatický, tak mu dali kontrakt za 150 milionů korun.

Lidovky.cz: Říkal jste, že Energie Pro z toho má 10 milionů ročně. O jakých 150 milionech korun to teď mluvíte?

Tady mluvím ne o zisku, ale o obratu. 150 milionů korun mohl být velmi zhruba obrat za dodávku komodit elektřiny a plynu za to celé portfolio, které si Energie Pro v listopadu 2015 začala registrovat se subjektem zúčtování ČEZ Prodej.

Lidovky.cz: Zmínil jste jakéhosi Vágnera. Máte na mysli Lukáše Vágnera, jednoho ze jednatelů Energie Pro, je to tak?

Pan Vágner je 51procentní vlastník společnosti Energie Pro, který se z osobního bankrotu dostal až v průběhu roku 2016. Ale na konci roku 2015, když tu byly ty převody odběrných míst, tak pan Vágner byl v osobním bankrotu, do kterého se dostal dle vlastních slov z toho důvodu, že v minulosti fungoval jako bílý kůň. A to cituji veřejně dostupné informace tak jako po celou dobu tohoto rozhovoru.

Lidovky.cz: Máte pro to nějaké vysvětlení, proč se ČEZ Prodej pustil do byznysu s takovým člověkem?

O tom vůbec nechci spekulovat, neumím si to vysvětlit. Já pouze vím a mohu popsat, v čem z hlediska konkurenčního vztahu ČEZ a Amper Market spočívaly naše kontakty s ČEZ Prodej v kritické době, že byl na konci roku 2015 připravován tendr na povinně vykupujícího obchodníka s elektřinou, což je regulovaný byznys ČEZ a E.ON, který my jsme chtěli otevřít dlouhodobě a na poslední chvíli byla jeho příprava zrušena. Pokud se toto stalo v říjnu 2015 a v listopadu 2015 jsme s ČEZ začali řešit problém Energie Pro, tak je to časová následnost, ze které zcela určitě podle mého přístupu k vědě a filozofii nelze tvrdit žádný kauzální vztah.

Lidovky.cz: Jak tento zmíněný tendr souvisí s tím, že se ČEZ Prodej dohodl s Energií Pro hospodařící se zmíněným portfoliem?

Jak říkám, je to jen časová následnost, ze které výslovně - a to zdůrazňuji - naprosto nic nedovozuji, to bych popřel svoji diplomovou práci a svůj kritický přístup ke kauzalitě. A ty dvě věci řešil i stejný člověk, ale to je dle mého názoru také jen shoda okolností, měl jsem prostě asi smolné období. Dívám se na to se skepsí a s pokorou k vlastním chybám, že jsem vůbec s EPK spolupracoval.

‚Vidím v tom poškození věřitele a podvod‘

Lidovky.cz: Jak by se měla celá kauza s EPK, její insolvencí a stíháním ředitele EPK Davida Tejmla z vašeho pohledu správně završit?

Měl by být zabaven nebo obstaven majetek, který jsem popisoval, a navrácen do konkurzní podstaty, aby došlo k maximálnímu uspokojení věřitelů. To je priorita i z hlediska mého byznysu. Ve druhé rovině jde o zločin a trest, mělo by být obviněno a potrestáno podstatně více osob z podstatně více trestných činů.

Jak to vidí ČEZ ČEZ na byznysu s Energií Pro, jejíž klientům původně dodávala elektřinu Amper Market, nevidí nic špatného. Verzi ředitele Amper Market Jana Palaščáka o byznysu s ukradeným portfoliem odmítá.

„Komunikaci s panem Janem Palaščákem ohledně této věci můžeme potvrdit. Aniž by ČEZ Prodej vstupoval do smluvního ujednání mezi třetími stranami, vyžádal si a obdržel od společnosti Enegie Pro ujištění, že tato společnost dodržuje platné právní předpisy a zásady poctivého obchodního styku a že tomu tak je i v případě vztahů se zákazníky,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí skupiny ČEZ Roman Gazdík.

Od sporu Energie Pro s Amper Market se pak ČEZ distancuje. „ČEZ nemůže nijak ovlivnit smluvní vztahy Energie Pro s třetími stranami a vstupovat do nich. Není nijak odpovědný za smlouvy, které Energie Pro uzavírá se svými zákazníky ani za vztah této firmy s jejími obchodními partnery či konkurenty,“ dodal mluvčí ČEZ.

Už dříve firma Energie Pro popřela, že by hlavnímu dodavateli elektřiny pro EPK ukradla klienty. „Do zmíněných odběrných míst jsme začali dodávat naprosto v souladu s energetickým zákonem a to dle nejlepší nabídky na energie,“ uvedl její jednatel Vítězslav Fiala. Naopak hodlá podat trestní oznámení na Amper Market. Stejně tak KDU-ČSL opakovaně deklarovala, že za potíže EPK necítí žádnou odpovědnost.

Lidovky.cz: Bavíme se o osobách, které seděly ve správní či dozorčí radě Energie pod kontrolou?

Ten okruh osob bude mít průnik s těmito orgány.

Lidovky.cz: Jaké další trestné činy, kromě vyšetřovaného podvodu ředitele EPK Davida Tejmla, v této kauze vidíte?

Poškození věřitele, podvod. Nevím co dalšího, nejsem právník.

Lidovky.cz: Máte víru v to, že tato kauza dopadne z pohledu vašeho a ostatních věřitelů uspokojivě?

Mám víru, proto jsme podali stížnost na Vrchní státní zastupitelství do Olomouce. To je projev víry, že žijeme v právním státě.

Lidovky.cz: Co je podstatou podané stížnosti na VSZ v Olomouci?

Řekněme, že jsme popsali ten příběh podobně, jak jsem ho popsal vám a řekněme, že takto jsme ho popsali jako první.

Už máte zpětnou vazbu?

Zpětnou vazbu máme, ale budu se držet mlčenlivosti, je to blízko živému trestnímu řízení. To, co jsem vám sdělil dosud, to byl vše můj pohled, veřejně dostupné informace a toho se budu držet.

Lidovky.cz: Minulý týden došlo poprvé k setkání věřitelů EPK. Vzešly z toho nějaké hmatatelné možnosti, jak získat peníze zpět, nebo vrátil se už nějaký majetek do konkurzní podstaty?

I věřitelé z řad obcí, kterých jsou poškozeny stovky, začali být aktivní a začínají také přihlašovat svoji škodu do běžícího trestního řízení, tak jak je k tomu vyzval věřitelský výbor. Dalšími kroky budou odpůrčí žaloby insolvenčního správce, kde jsou velice hmatatelné možnosti jak získat peníze zpět do konkursní podstaty.

Lidovky.cz: A vyslali tito věřitelé nějaký signál vůči EPK, ČEZ Prodej nebo KDU-ČSL? Nebo naopak obdrželi nějakou reakci z těchto stran?

Věřitelé vyslali velice silný signál, že chtějí i po dvou letech svoje peníze zpátky a budou za ně bojovat klidně i několik dalších let a budou bojovat za to, aby v České republice fungovaly základní prvky právního státu.