ČEZu má v Turecku pomoct Erdoganův zeť, kterého Rusové nařkli z tajného obchodování s Islámským státem

PRAHA Český obr ČEZ se v Turecku kvůli tamní ekonomické krizi ocitl ve vážných potížích. Pomoci mu má Erdoganův zeť, jehož opozice a Rusové v roce 2016 nařkli z tajného obchodování s Islámským státem.

Když vedení ČEZ letos v červnu sepsalo do Ankary dopis s urgentní žádostí o řešení krizové situace v Turecku, adresáta nevybíralo naslepo. Psaní směřovalo do rukou jednoho z nejvlivnějších tureckých politiků současnosti, Berata Albayraka. Generální ředitel české energetické jedničky Daniel Beneš se na ministra pro energetiku a přírodní zdroje obrátil s žádostí o setkání. S cílem najít způsob, jak vymanit turecké podniky ČEZ z nepříznivé finanční situace, do níž se dostaly mimo jiné v důsledku tamní ekonomické krize.

To, že Benešův dopis byl určený Albayrakovi, s vysokou pravděpodobností nesouviselo pouze s jeho funkcí ministra energetiky. Albayrak totiž představuje přímou linku k tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi – vládcova dcera je Albayrakovou manželkou. Erdoganův zeť v mezičase posílil svou politickou pozici – v polovině července se stal ministrem financí.

LN o Benešově dopisu a potížích ČEZ v Turecku informovaly v pondělí. Zástupci energetického podniku potvrdili, že k požadovanému setkání došlo. Z diplomatických důvodů však mluvčí ČEZ Ladislav Kříž nechtěl prozradit, co bylo výsledkem jednání a kdo všechno se schůzky účastnil. Zda se ČEZ obrátil přímo na Albayraka skutečně z důvodu jeho blízkého přístupu k tureckému prezidentovi a zda je s ním česká firma ve spojení i po jeho přesunu na ministerstvo financí, však zůstává zahaleno tajemstvím. „Opravdu by nebylo diplomatické a ani profesionální se jakkoliv blíže vyjadřovat, s kým jsme se setkali, s kým jsme v kontaktu,“ uvedl mluvčí ČEZ Kříž.



Moc a vliv nejsou vše

Čtyřicetiletý Albayrak, jehož otce podle znalců tureckého prostředí pojí s prezidentem Erdoganem politické členství v dnes již zaniklé straně Refah, je podle honorárního konzula Turecka v České republice Martina Peciny mocná postava turecké politiky. „Ministr Albayrak má politicky sílu řešit ledasco, má velký vliv a velkou moc,“ řekl LN exministr vnitra Pecina, který se coby manažer několika tuzemských firem pohyboval a pohybuje na tureckém průmyslovém trhu.

Jenže problém ČEZ souvisí zejména s aktuální ekonomickou krizí Turecka, které sužuje drsný propad turecké liry oproti americkému dolaru. Český podnik v Turecku investoval peníze získané z dolarových úvěrů, elektřinu však prodává za tamní propadající se měnu. „To je právě ono. Ministr Albayrak má sice politickou sílu, jenže primárně jde o krizi turecké ekonomiky. Největší potíž je v pádu liry, za niž ČEZ elektřinu prodává. Lira je oproti dolaru na třetině, to je velký problém, se kterým jeden politik nic moc nezmůže,“ dodal Pecina, jenž před dvěma lety nahradil expremiéra Mirka Topolánka na pozici ředitele ostravské skupiny VAE Controls.

ČEZ se kromě tureckých politiků může obrátit i na české ministerstvo zahraničí. „ČEZ je firma spoluvlastněná státem. Jsme připraveni postup, na kterém se akcionáři ČEZ domluví, podporovat prostřednictvím ekonomické diplomacie a ambasády v Turecku,“ řekl LN Martin Tlapa, náměstek ministra pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce.

Islámský stát na scéně

Albayrak probouzí v Turecku vášně a kontroverze. Na konci 90. let si začal budovat manažersko-podnikatelskou kariéru v přední turecké skupině Calik Holding, která dnes zaměstnává 28 tisíc lidí v 17 zemích. V roce 2004 se oženil s Erdoganovou dcerou Esrou a v roce 2015 se dostal do tureckého parlamentu za prorežimní stranu AKP. Rovnou se ocitl ve vládě na pozici ministra pro energetiku a přírodní zdroje, kde setrval až do letošního července, odkud se vydal ještě výš – na ministra financí. Stalo se tak v době, kdy turecká lira fatálně oslabila vůči dolaru v důsledku rozmíšky mezi americkým a tureckým prezidentem ve sporu o propuštění amerického pastora Andrewa Brunsona z tureckého žaláře.

Nejkrušnější okamžiky zažil Albayrak koncem roku 2016, kdy server Wikileaks zveřejnil údajné e-maily z jeho schránky. Publikovaná korespondence měla dokládat, že se Albayrak podílel na pašování ropy pro teroristickou organizaci Islámský stát. Na Albayraka tehdy útočila zejména turecká opozice a Rusové. Americký velvyslanec v Turecku následně uvedl, že CIA údajné informace o propojení ministra Albayraka a nekalého obchodu s ropou pro Islámský stát popírá a označuje za nepodložené.

V roce 2017 Albayrak za svou činnost pro Calik Holding uvízl v celosvětové kauze daňových úniků Paradise Papers.