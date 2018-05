Na krátkodobé pronájmy je Airbnb. Český startup chce řešit ty dlouhodobé

PRAHA Klára Flisníková se už několik let stará o rodinný majetek v Praze. Vadila jí neefektivnost, s jakou hledala nové nájemce, a proto se rozhodla, že vytvoří vlastní platformu, která bude pracovat s daty nájemců a hledat majitelům spolehlivé nájemníky. "Chceme být autopilotem pro majitele nemovitostí," shrnula svůj záměr rodačka z Ostravy Klára Flisníková.

„Pro krátkodobé pronájmy je tady Airbnb, ale dlouhodobé ubytování u nás nikdo neřeší. Ten proces je 50 let stejný. Člověk to musí řešit přes realitky a strašně dlouho to trvá. Problém se snažíme vyřešit právě našim startupem Rent Rocket,“ řekla pro Lidovky.cz Klára Flisníková.

Služba Rent Rocket má být oproti již fungující konkurenci, jako je server UlovDomov.cz, více založená na datovém přístupu a také vyhledávání nejenom vhodných nájemců, ale taky vhodných bytů. Rent Rocket je zatím v testovacím provozu, naplno začne fungovat až během léta.

Klára Flisníková Po škole začala pracovat v auditu KPMG.

Dva roky zpátky nastoupila do společnosti Zonky, kde pracovala jako datová analytička.

Vždy toužila po vlastní firmě, sen si splnila v loňském roce, když založila Rent Rocket.

Během letošního léta by měl začít ostrý provoz startupu. V budoucnu chce hledat investory, kteří by přispěli k dalšímu růstu služby.

Lidovky.cz: Jak byste popsala svůj počin s názvem Rent Rocket?

Naším cílem je vytvořit propojení mezi majiteli a nájemníky. Na začátku se zeptáme nájemníka, co je zač, odkud pochází a podobně. Necháme zájemce nabídnout cenu, takže to bude fungovat podobně jako aukce. Majitel si určí spodní hranici a nájemce se potom rozhodne, jestli má o nabídku zájem. Rozhodovací proces, který by vás normálně čekal až na konci, tak přesouváme na začátek. Majitel od nás na konci dostane seznam nájemníků a vybere si pořadí. My zkoordinujeme prohlídky a o všechno se postaráme.

Lidovky.cz: Nepřispějete aukcí o byty k větší bublině s nedostatkem bydlení v Praze?Chceme se soustředit na majitele více nemovitostí. Když někdo vlastní jeden byt po babičce, tak si nájemce jednou za dva roky sežene sám. U „profesionálních“ majitelů je to jiné. Ti by si už museli platit profesionální službu, nebo někoho zaměstnat.



Čekala jsem, kdy se na to zeptáte. Máme vždy určený cenový strop, takže se cena nebude šroubovat do nekonečna. Chceme otestovat, jak na to budou lidi reagovat. U určitých bytů dává aukce smysl, protože se třeba jedná o unikátní byt v lukrativní lokalitě a ozve se nám spousta zájemců. Samozřejmě si majitelé vždy vyberou toho, kdo dá víc. To je jejich racionální rozhodnutí.

Lidovky.cz: Prezentujete se jako datově řízená služba k pronájmu, co si mám pod tím představit?

Každého zájemce vyhodnocujeme podle několika desítek parametrů. Využíváme zpětnou vazbu od majitele nemovitostí a snažíme se pro něj najít optimálního nájemce. Datový přístup se nám prolíná vlastně celou platformou. Snažíme se totiž vyhledávat i ideální portfolio bytů, které nám do projektu zapadají.

Lidovky.cz: Na stránkách máte uvedeno, že prověříte důvěryhodnost a „finanční zdraví“ jednotlivých zájemců. Podle jakých kritérií dokážete říct, jestli jsem důvěryhodný?

To je zatím naše interní tajemství. Jsou tam určité parametry, které nás zajímají. Člověka spíše vyhodnocujeme v rámci té skupiny zájemců než jako jednotlivce. Poslední slovo je ale vždy na majiteli. Děláme vlastně prostředníka mezi majitelem a zájemcem. Potenciální nájemce nám pošle data, ale nemusí se bát, že bychom všechno sdělili majiteli. Poskytneme mu pouze nějakou část informací. Uvidí spíš celkové hodnocení, jak je daný člověk spolehlivý. Nemůže se tak stát, že by majitelé viděli citlivá data.

Lidovky.cz: Když se přihlásím jako nájemce, tak si mě necháte v databázi v případě, že můj vysněný byt neklapne?

Momentálně se spíše soustředíme na to, abychom poskytovali službu majitelům, ne nájemníkům. V budoucnu se ale chceme zaměřit i na nájemníky. Když si u nás vytvoříte profil a nenajdete hned napoprvé bydlení, tak vám nabídneme další varianty, a pokud budete mít zájem, tak si vás necháme v databázi.

Lidovky.cz: Jaké údaje vám bude nájemník poskytovat?

Jsou to úplně základní věci. Jméno, věk, profese, s kým se chci stěhovat a například potvrzení o zaměstnání. Některé údaje může zájemce přeskočit, teoreticky může doplňující informace doplnit až později. Každý reálně uvidí, jakou má momentálně šanci dostat konkrétní byt.

Tenhle proces je například na západu naprosto běžný, není to pro ně žádná novinka. V Americe zná každý své kreditní skóre, takže člověk ví, jak si stojí u bank, a automaticky ho přikládá i k žádosti o bydlení.



Lidovky.cz: Jak podle majitele bytu vypadá ideální nájemník?

Každý si představuje ideálního nájemníka, který nebude v bytě skoro vůbec bydlet, aby mu moc neopotřeboval vybavení. Musí platit včas, mít velký příjem a ideálně žít sám nebo ve dvou. Taková představa je samozřejmě nereálná. Většinou je majitelům jedno, z jaké branže dotyčný je nebo jakou má národnost. Někdy ale majitelé dávají přednost Čechům. Narážíme totiž na jazykovou bariéru. Velká část majitelů se skládá z podnikatelů devadesátých let. Ne všichni umí anglicky a představa, že by museli vytvářet smlouvu v angličtině, je odrazuje. Přesně tohle bychom rádi zjednodušili pro obě strany a odbourali tak tuto selekci výhradně na Čechy.

Lidovky.cz: Kdyby přišla regulace Airbnb, přemýšlela byste nad tím, že se zaměříte i na krátkodobé pronájmy?

V tom, jak si naši platformu představuji, by to neměl být vůbec problém. Nezáleží na tom, na jak dlouho byt potřebujete. Pokud dokážeme zprostředkovat prohlídky, vybrat rychle nájemníky a neztrácet čas a peníze majitele, tak by to mělo být v podstatě jedno. Pokud budeme ale hledat nové nájemce co dva týdny, tak je to pro nás komplikovanější. Když si někdo bude hledat nájem na dva měsíce, tak je to už reálné.