Chtěl bych etický bitcoin, říká miliardář Karel Janeček. Bublinou podle něj není

Miliardář a matematik Karel Janeček vydělal na investicích do kryptoměn a společnost RSJ, kterou spoluvlastní, chce být tvůrcem trhu derivátů na bitcoin.

LN: Jak jste zatím spokojen se svou investicí do bitcoinů?



Velmi. Část bitcoinů jsem už dokonce odprodal, hlavně kvůli likviditě. Jenom zisk z těchto transakcí mnohonásobně převyšuje celkovou původní investici.

LN: Když se podíváte na celou horečku kolem kryptoměn, nebojíte se trochu, že jde o bublinu?

Nikdo samozřejmě neví, co se stane. Bitcoin může zkrachovat. Podle mne je ale pravděpodobnost takového scénáře velmi malá. Nemyslím si, že je bitcoin bublinou, má totiž zásadní fundament. Je to skvělý prostředek uchování hodnoty, naprosto unikátní decentralizovaná věc, nezávislá na lokálních vládách, nikdo bitcoin nemůže podvést. Jsem přesvědčen, že z dlouhodobého hlediska jde o výbornou investici. V horizontu deseti dvanácti let může být jeho cena deseti-, dvaceti-, klidně i padesátinásobná.

LN: Zvažujete další investice do této kryptoměny?

Určitě ano. Měl jsem v poslední době několik velkých investic, jak společenských, tak byznysových. Stály mne hodně peněz, takže jsem bitcoiny prodával, ale pravděpodobně ještě letos plánuji další nákupy.

LN: Kdo si myslíte, že je tvůrcem bitcoinu? Mohl ho vymyslet jeden člověk, nějaký geniální matematik?

Netuším, kdo bitcoin vymyslel. Mohl to být klidně jeden člověk – když se nad tím zamyslíte, tak ten nápad je vlastně docela prostý. Komplikovanější je technologie pro decentralizaci a objektivitu, ta je zajištěna pomocí blockchainu (technologie, která se používá mimo jiné jako jakási účetní kniha kryptoměn, uchovává transakce provedené uživateli – pozn. red.).

Zvažoval jsem vydání vlastní kryptoměny

LN: Napadlo vás v této souvislosti vytvořit vlastní kryptoměnu, třeba na ochranu demokratických hodnot?



Už jsem o tom uvažoval. Není to sice zrovna na pořadu dne, ale pro jeden ze svých projektů, nazvaný Hodnoty 21, jsem přemýšlel o vydání vlastní kryptoměny, kterou bychom odměňovali přispěvatele do projektu. Mohla by se jmenovat třeba eticcoin.

LN: Americká burza CME spustila obchodování s termínovými kontrakty na bitcoin. Nezvažuje vaše společnost RSJ, že by se do toho jakožto tvůrce trhu zapojila?

Pravděpodobně ano, jakmile obchody budou více likvidní. Termínové kontrakty jsou nejen na CME, ale i na burze CBOE.

LN: Jak se díváte na takzvanou initial coin offering, což je vlastně nabídka nové kryptoměny prvotním investorům? Není nebezpečné tímto způsobem obcházet regulovaný trh?

Naopak tomu fandím. Pravidla jsou důležitá, regulace je ve stávající ekonomice podstatná, bráníme se jí manipulacím s trhem. Domnívám se ale, že celý náš svět se poměrně rychle pohybuje směrem k decentralizaci a větší svobodě. Myslím, že regulace bude časem potřeba čím dál méně.

CO JE BLOCKCHAIN ■ Nejznámější virtuální měna (také kryptoměna) bitcoin a další stojí na technologii blockchainu.

■ Blockchain propojuje počítače či mobily, které mají nainstalovanou například bitcoinovou peněženku. Na všechny najednou ukládá záznamy o transakcích. Nepotřebuje k tomu centrální server, a nelze jej tak falšovat. ■ Zvažuje se využití v logistice nebo třeba pro státní registry.

LN: Blockchainu věříte?

Jistě. Jsem přesvědčen, že blockchain je díky své decentralizovanosti využitelný v řadě dalších oblastí. Třeba pro sociální hry, viz občanská hra Prezident21.cz. Pokud máme nějaký společenský problém, můžeme na něj vypsat hru, v níž budou lidé volit nebo hodnotit. Díky blockchainu budou moci decentralizovaně, nemanipulovatelně a bezpečně vyjádřit svůj názor. Je to klíčový nástroj svobody.

LN: Nemyslíte, že se blockchain uplatní spíše v oblastech, jako je logistika nebo třeba registry cenných papírů?

V těchto oblastech je potíž, že když to chcete dělat decentralizovaně, je to pomalejší a náročnější. Asi je zbytečné používat decentralizovaný blockchain na účetnictví firem, to může být řešeno klidně centralizovaně.

LN: Vypadá to, že jste názorově blízko myšlenkám anarchokapitalismu – hlásíte se k němu?

S těmi myšlenkami jsem částečně obeznámen a souhlasím s nimi. Anarchokapitalismus by byl systém, který by fungoval, určitě by byl životaschopný. Potíž je v tom, jak se do takové fáze vývoje dostat. Bariéry jsou velké.