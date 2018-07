‚Čína je druhý největší dodavatel Česka.‘ Babiš chce posílit český export do Číny, Peking slíbil otevřít trh

SOFIA V době, kdy se mezi Čínou a USA rozhořela obchodní válka kvůli tomu, co šéf Bílého domu Donald Trump dlouhodobě kritizuje jako neférové praktiky Pekingu, jednal v bulharské metropoli čínský premiér s lídry 16 zemí střední a východní Evropy. Své evropské protějšky se předseda čínské vlády Li Kche-čchiang pokoušel v Sofii přesvědčit o opaku. Na summitu v takzvaném formátu 16+1 se dušoval, že transparentnost investic je i v zájmu samotné Číny a slíbil jim více otevřít dosud ochranářský čínský trh.

„Budeme se více otevírat světu, otevřeme dveře většímu množství zahraničních produktů,“ prohlásil čínský premiér hned na úvod byznysového fóra pořádaného na okraj summitu. Spolu s předsedou čínské vlády do Bulharska přijela také sedmisetčlenná delegace diplomatů, podnikatelů a novinářů.



Platforma pro užší investiční a obchodní spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy vznikla z iniciativy prezidenta Si Ťin-pchinga v roce 2012 jako doplněk k širší ideji nové Hedvábné stezky – masivnímu investičnímu plánu v zemích vinoucích se podél někdejší kupecké tepny a dál směrem na Západ.

Kromě Česka se v tomto formátu s čínskou stranou už posedmé setkávají lídři dalších deseti zemí EU – hostitelské Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Ze států vně Unie se jednání účastní také Albánie, Bosna, Černá Hora, Makedonie a Srbsko. Pozorovatelský status má rovněž Řecko a EU. Jednání tentokrát přihlíželo rovněž Rakousko.

Příslib Pekingu více otevřít svůj trh s poukazem na dosavadní negativní obchodní bilanci uvítal premiér Andrej Babiš. „Dovážíme desetkrát více, než vyvážíme. Čína je druhý největší dodavatel České republiky, ale z hlediska našeho exportu je až na sedmnáctém místě,“ namítal směrem k nerovnostem ve vzájemném obchodu. „Hlavní pro nás je, aby čínský trh měl méně omezení. Aby byl více přístupný,“ argumentoval Babiš před setkáním s čínským protějškem. Na krátkou bilaterální schůzku s ním zamířil po skončení společné části summitu.

Stejně jako i další země střední a východní Evropy na něm Česko podepsalo memorandum o užší spolupráci. Dokument mezi čínskou celní správou a českým ministerstvem zemědělství ohledně pravidel při vývozu a dovozu potravin za českou stranu podepsal velvyslanec v Sofii Dušan Štrauch.



„Čínský potravinářský trh je druhý největší trh v Asii. Má nárůst 30 procent ročně. Je to obrovský trh, o který mají samozřejmě i naše firmy zájem. Doufejme tedy, že tato dohoda pomůže k tomu, aby tam uspěly,“ uvedl k podpisu premiér Babiš.

Příležitost navýšit český vývoz do Číny se podle jeho slov nabízí letos na podzim v Šanghaji na mezinárodním veletrhu Import Expo. Potenciál vidí mimo jiné v segmentu civilního letectví. „Máme vícero výrobců, kteří vyrábějí menší letadla. To je určitě oblast, kde bychom chtěli uspět a kde máme na to být konkurenceschopní,“ argumentoval Babiš. Podle něj se právě na podzimní veletrh v Šanghaji chystá také prezident Miloš Zeman. Do říše středu plánuje prezident v pořadí už čtvrtou návštěvu ve funkci.