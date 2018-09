Čína kvůli africkému moru zabila 38 000 prasat

Peking Čína do 1. září utratila kvůli výskytu afrického moru prasat více než 38 000 zvířat. Uvedlo to ministerstvo zemědělství. Čína, kde vepřové maso patří mezi základní potraviny, v jednom měsíci objevila pět případů prasečího moru v pěti různých provinciích. To přimělo úřady k utracení zvířat na farmách s cílem zabránit šíření nemoci.

Ministerstvo tento týden varovalo, že nemůže vyloučit možnost dalšího výskytu onemocnění. Čína má největší chov prasat na světě, uvedla agentura Reuters.



Nemoc se šíří i v Evropě, kde je zasaženo osm zemí ve východní Evropě, včetně České republiky, a Rusko. Podle vědců byl zřejmě virus prasečího moru zanesen do Číny převážením zvířat z Ruska.

Zhruba před rokem africký mor prasat zaznamenali veterináři na Zlínsku. Od té doby nemoc potvrdili u 230 divokých prasat, z toho 18 bylo uloveno, ostatní byly uhynulé kusy. Od letošního dubna se zde však žádný nový případ neobjevil.

V Evropě bylo do konce srpna nahlášeno 4 800 případů nákazy divoce žijících prasat a jedinců v domácích chovech. To představuje nárůst o 700 případů v porovnání s celým předchozím rokem.

Africký mor prasat je smrtelnou nemocí, která ale není přenosná na jiné druhy zvířat ani na člověka. Na nemoc neexistuje protilátka, nastoupit proto musejí klasické metody potírání nákazy, jako je vytyčování nepřístupných oblastí, vybíjení nakažených chovů a cílený lov divokých prasat.