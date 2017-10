Čína si brousí zuby na největší ropnou firmu světa. Nabídla odkup podílu Saudi Aramco

PRAHA Čína podala nabídku na odkoupení pětiprocentního podílu v saudskoarabské státní ropné společnosti Saudi Aramco, uvedly zdroje agentury Reuters. Podle analytiků by čínská nabídka mohla Saudské Arábii pomoci při rozhodování, zda vstoupit s největší ropnou společností na světě na burzu. Podle zdrojů Reuters je však odprodej celých pěti procent nepravděpodobný.

„Čínské státem vlastněné ropné společnosti PetroChina a Synopec napsaly minulý týden saudskoarabské firmě Saudi Aramco, aby vyjádřily zájem o nákup podílu firmy,“ uvedla agentura Reuters.

„Číňané si chtějí zajistit zásoby ropy,“ vysvětluje jeden ze zdrojů agentury. „Touží po tom, aby mohli nakoupit celých těch pět procent a pokud by to šlo, tak i více.“ Společnosti PetroChina i Sinopec odmítly celou záležitost komentovat.



Saúdská Arábie je největším exportérem ropy na světě. Disponuje kapacitami pro těžbu ropy v objemu 12,5 milionu barelů denně, kterou stále navyšuje. Navíc plánuje do roku 2023 investovat až 50 miliard dolarů do obnovitelných zdrojů energie. S poklesem ceny ropy na světových trzích, na které stojí celá saudská ekonomika, však museli hledat alternativu k oživení rozpočtu.

Korunní princ Saudské Arábie Mohammed bin Salman proto v loňském roce uvedl, že království uvažuje o prodeji pěti procent státem vlastněné společnosti Saudi Aramco. Takový obchod by mohl přinést do státní kasy až sto miliard dolarů, tedy více než dva biliony korun.

Zveřejnění návrhu na takový obchod však vedlo k negativní reakci veřejnosti i samotného vedení společnosti. Podle agentury Bloomberg vyvolal návrh již v době zveřejnění strach, že se královská rodina snaží prodat národní bohatství cizincům.



Provázání ekonomik?

Rozhodnutí Saúdská Arábie odsunula na rok 2018. Podle zdrojů agentury Reuters seznámených se záležitostí se uvažuje o prodeji části z pětiprocentního podílu Číně s tím, že zbývající část podílu by se mohla obchodovat na burzách v Rijádu či v dalších světových metropolích, jako je Londýn, New York, či Hongkong. Že by došlo k prodeji celého pětiprocentní podíl přímo čínským firmám, považují za velmi nepravděpodobný scénář.

Na stole je prý i jiná varianta, a to že by Saúdská Arábie na oplátku investovala do čínských rafinérií, a došlo by tím k těsnějšímu provázání obou ekonomik.