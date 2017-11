Čína spouští elektrickou nákladní loď. Bude vozit uhlí do elektrárny

PRAHA Výměna naftových motorů za baterie je nyní trendem hlavně v automobilovém průmyslu, ale přelévá se i do dalších odvětví dopravy. Čína v listopadu spustila na vodu elektrickou nákladní loď pro říční dopravu, od které si slibuje levnější i ekologičtější provoz.

Zhruba 70 metrů dlouhé a 14 metrů široké plavidlo vyplulo z jihočínského města Kuang-čou a bude sloužit k říční přepravě uhlí, kterého uveze zhruba 2300 tun.

Elektrická loď má kapacitu baterií 2400 kWh, vůz Tesla Model S má pro srovnání v nejvyšším provedení kapacitu 100 kWh.



Dojezd plavidla je však výrazně kratší než u vozů - loď ujede zhruba 80 kilometrů. Její nabití by mělo trvat zhruba dvě hodiny, což odpovídá i času vykládání uhlí.

Baterie v lodi by podle Chuang Ťia-lina, šéfa výrobce lodi Hangzhou Modern Ship Design & Research, by měly mít životnost zhruba pět let. Zároveň manažer očekává, že provoz elektrické lodi vyjde levněji než u klasické lodi se spalovacím motorem.

Další výhodou elektrické lodi mají být nižší emise. Právě lodní doprava patří k největším znečišťovatelům ovzduší a velké kontejnerové lodě jsou schopné vyprodukovat tolik emisí jako miliony aut.

Jaký bude ekologický dopad lodi je však diskutabilní, jelikož energetika Číny stojí hlavně na spalování fosilních paliv a paradoxně i nová ekologická loď bude převážet uhlí do elektrárny.

Čína však není jediná, která přichází s elektrickou lodí. Norská společnost Yara chce v roce 2020 spustit autonomní elektrickou loď, která by měla převážet hnojivo a nahradit tak až 40 tisíc jízd nákladními vozy.