Čínská CEFC stojí před armádou věřitelů, hrozí jí vyhazov z burzy

HONGKONG/PRAHA Čínský konglomerát CEFC China se bude obtížněji dostávat k úvěrům. Největší čínské ratingové agentury, jak uvádí hongkongský deník South China Morning Post, totiž zhoršily hodnocení.

China Lianhe Credit Rating snížila rating CEFC Shanghai, která se podílí na téměř 80 procentech celkového příjmu skupiny CEFC China, již potřetí za poslední dva měsíce. Ještě v dubnu agentura hodnotila kondici společnosti vynikající známkou AAA, současný rating je BBB+. Obdobně postupovala i agentura China Chengxin International Rating, i ona zhoršila hodnocení CEFC Shanghai třikrát v posledních dvou měsících, naposledy začátkem května.



List South China Morning Post upozorňuje, že společnost CEFC „stojí před armádou věřitelů“, kteří koupili její dluhopisy. Věřitelé měli v posledních dnech sérii schůzek, následující by měla proběhnout zítra. Věřitelé po vedení CEFC požadují informace a záruky splacení dluhu. Dle South China Morning Post budou příští pondělí 21. května splatné dluhopisy skupiny v hodnotě přesahující 314 milionů dolarů.

Potíže pronásledují i dceru CEFC Shanghai – CEFC Anhui, která je kotovaná na burze v Šen-čenu. CEFC Anhui dostala od věřitelů lhůtu rovněž do zítřka, aby detailně informovala o své finanční situaci včetně celkového zadlužení a plánu na splacení dluhů. Pokud firma nevyhoví, riskuje, jak tvrdí South China Morning Post, že bude z burzy vyloučena. Znepokojující pro věřitele CEFC Anhui je i to, že krátce po vydání dubnové výroční zprávy bylo zveřejněno odmítavé stanovisko auditora, který poukazuje na vážný nedostatek likvidity s tím, že navíc nemůže zaručit, že firemní výkazy jsou reálné, přesné a úplné.

Česká mlha kolem J&T Bank

Dluhy CEFC v Česku by měla uhradit čínská státní firma CITIC. Jde o 450 milionů eur (asi 11,5 miliardy korun), které má skupina vůči J&T Bank. V rozhovoru pro server Seznam Zprávy to minulý čtvrtek uvedl místopředseda představenstva evropské CEFC Group Company Jaroslav Tvrdík. „V úterý (7. 5.; pozn. red.) zaslal předseda představenstva společnosti CITIC Group naší financující instituci, společnosti J&T, závaznou bankovní garanci, že je připravený do pěti dnů uhradit částku kolem 450 milionů eur,“ řekl Tvrdík.

Jenže vlastník banky, společnost J&T Private Investments jeho slova zpochybnila: „Informace o bankovní záruce nejsou pravdivé,“ uvedla firma s tím, že „tento krok oficiálního představitele CEFC Europe nás znepokojuje.“

Na tomto prohlášení, jak včera LN potvrdil mluvčí J&T Petr Málek, se dosud nic nezměnilo.

CEFC založil dnes 40letý podnikatel Jie Ťien-ming, který je nejtajemnějším boháčem v Číně, lidé neznají ani jeho pravé jméno, ani přesné datum narození. Metody, strukturu a fungování konglomerátu popisuje nedávno zveřejněná rozsáhlá reportáž čínského ekonomického magazínu Caixin, na kterou upozornil web Sinopsis.cz. Dle reportáže skupinu CEFC tvoří vzájemně propojený řetězec nepřehledného shluku firem, což konglomerátu umožnilo uměle nadsazovat objem a obrat obchodních transakcí. Tím se jednotlivé firmy i mateřská CEFC dostávala k úvěrům.

Úvěrové „letadlo“ dolétalo

„Přístup k bankovnímu úvěru představoval základ a osu celého podnikatelského záměru CEFC,“ cituje Sinopsis z reportáže magazínu Caixin, která popisuje obchodní model společnosti CEFC jako „akvizice pomocí bankovního úvěru“. Za sedm let CEFC navýšila svůj obrat více než 700krát. Z 340 milionů jüanů obratu v roce 2009 se firma dostala v roce 2016 na bezmála 250 miliard jüanů (z cca 54 milionů na 39,5 miliardy dolarů). Společnost si brala krátkodobé půjčky (na 90 až 180 dní) na nákup nejrůznějších aktiv.

„Vršila jednu půjčku na druhou, čímž krátkodobě získávala ohromné množství peněz. V termínu splatnosti pak půjčku splácela penězi z další půjčky. Problém pravděpodobně nastal v okamžiku, kdy firmy, jež CEFC získala, nebyly schopny generovat takové příjmy, aby půjčky zaplatily,“ píše se ve zmíněné reportáži.

Agentura Reuters v březnu uvedla, že CEFC má splatit do poloviny letošního roku krátkodobé úvěry v hodnotě bezmála sedmi miliard dolarů. Celkové zadlužení konglomerátu mělo k polovině loňského roku překročit 18,5 miliardy dolarů, hodnota aktiv činila bezmála 27 miliard dolarů.