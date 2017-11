Čínský drak Tencent předehnal Facebook. Vydělává na hrách a pomáhá mu cenzura

PRAHA V našich končinách téměř neznámá čínská firma Tencent ohromila finanční svět, když se díky rychlému růstu přehoupla před Facebook, čímž se stala pátou nejhodnotnější firmou na burze. Zároveň jako první společnost z Číny překonala svou hodnotou hranici půl bilionu dolarů a udělala z nenápadného zakladatele skupiny Ma Chua-tchenga jednoho z nejbohatších lidí planety.

Tencent přitom v roce 1998 začínal skromně. Zakladatel, který vystupuje pod přezdívkou „Pony“, předtím pracoval v telekomunikacích a vyvíjel software pro pagery. Na začátku společnost přišla například s komunikační aplikací inspirovanou službou ICQ.

Zlomový úspěch však přišel se spuštěním chatovací aplikace WeChat, která má dnes téměř miliardu uživatelů. Většina z nich však pochází z Číny, do jiných zemí se službě příliš nedaří proniknout. Na domácím trhu firmě navíc pomáhá fakt, že vláda blokuje služby americké konkurence, především největší sociální sítě Facebook se dvěma miliardami uživatelů.

Tencent však nestojí jen na chatování. Daří se mu budovat komplexní ekosystém, který udrží pozornost uživatelů a „vytáhne“ z nich peníze. Tencent má například úspěšnou placenou videoslužbu, nabízí finanční služby a skvěle se daří i jeho videohrám.

Úspěch her pro mobily

Právě hry pro mobily i počítače tvoří kolem poloviny příjmů celé firmy. Mobilní hra Honor of Kings, ve které uživatelé hrají za postavy inspirované čínskou mytologií a bojují proti sobě, se díky poplatkům v aplikaci a 200milionové hráčské základně letos stala nejvýdělečnější hrou.

Úspěch hry však přinesl firmě i problémy. Státní list ji nazval „jedem“ a volal po její regulaci. Firma musela zareagovat a začala nezletilým regulovat, jak dlouho mohou hrát - děti pod 12 let mají hodinu denně, mezi 12 až 18 pak hodiny dvě.

Herní nabídku Tencent rozšiřuje i nákupem dalších herních studií. Získal tak například vývojáře populární mobilní hry Clash of Clans nebo počítačovou hru League of Legends, ve které se pořádají turnaje po celém světě.

Investicemi však skupina necílí jen na hry - postupem času nalila peníze do zhruba pěti set firem. Letos například koupila podíly v Tesle a ve společnosti Snap, která provozuje sociální síť Snapchat. Nebojí se ale nalít peníze ani do vývoje létajícího auta či do společnosti plánující těžbu z asteroidů.

Zvojnásobení za rok

Mezi největší firmy světa Tencent vystřelily především skvělé výsledky v posledním roce, kdy se za 12 měsíců hodnota akcií zdvojnásobila. Poslední skok přišel po výsledcích za třetí čtvrtletí, kdy firma zvýšila tržby o 61 procent na na 9,8 miliardy dolarů a zisk o 69 procent na 2,7 miliardy dolarů.

Růst ceny akcií zároveň vytáhl zakladatele firmy mezi nejbohatší lidi světa. Podle žebříčku časopisu Forbes je nyní Ma 14. nejbohatší člověk s odhadovaným jměním 47,4 miliardy dolarů, čímž se dotáhl na zakladatele Googlu Sergeye Brina.

Při závodu o půlbilionovou hranici Tencent předehnal dalšího čínského technologického giganta, společnost Alibaba, za kterou stojí excentrický podnikatel Jack Ma. Od něj se však Pony Ma (jedná se jen o shodu jmen) výrazně liší. Na rozdíl od svého rivala se zakladatel Tencentu vyhýbá mediální pozornosti a rozhovory dává jen velmi vzácně.

Ma se podobně jako američtí technologičtí miliardáři věnuje filantropii a zavázal se například věnovat dvě miliardy dolarů na rozvoj vzdělávání a zdravotnictví. Zároveň je však také poslancem čínského parlamentu.