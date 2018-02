Co přijde, až splaskne bitcoin? Odpadnou podvodníci a spekulanti

Podle jedněch jsou to peníze budoucnosti, podle jiných zabiják bank nebo prostě jen podvod. Čím jsou kryptoměny ve skutečnosti a co přinášejí, objasní nový seriál LN.

Nikdo to na vlastní oči neviděl, nikdo si na to nemohl sáhnout, nestojí za tím žádná firma, žádná banka, žádný stát. Navzdory tomu to stojí jako menší auto, lidé do toho investuji miliony z úspor a bylo to hlavní téma nejen státníků a byznysmenů v Davosu, ale třeba i studentů v pražském metru. Co je to?



Bitcoin a jemu podobné digitální měny nejsou žádný vtip, ale možná největší převrat ve světě financí od vynálezu papírových peněz. Vědět o sobě daly především koncem loňského roku, kdy se hodnota jednoho bitcoinu vyšplhala na neuvěřitelný půlmilion korun –aby se jen o pár dnů později propadla o desítky procent skoro na čtvrtinu této hodnoty. Mnohem zajímavější ale je, co bude dál.

„Blázni budou držet svoje padající bitcoiny celou cestu dolů až k nule, zatímco podvodníci zinkasují zisky a zmizí,“ napsal třeba známý ekonom Nouriel Roubini, který se proslavil tím, že jako jediný předpověděl poslední hospodářskou krizi. Deník Financial Times ostatně srovnal už před Vánocemi průběh vývoje kurzu bitcoinu s učebnicovým průběhem takzvané bubliny a do dnešních dnů jeho předpověď perfektně sedí.

Nedělní seriál LN 18. 2. Co je a jak funguje bitcoin

25. 2. Obchody s kryptoměnami 4. 3. Daně a zákony kolem digiměn 11. 3. Využití různých kryptoměn 18. 3. Nahradí digiměny burzu? 25. 3. Blockchain vs. drahé státní IT

Po radikálním růstu, propadu, drobném zlepšení a následném volném pádu by nás mělo za čas čekat odražení ode dna. Přesně jak předpovídá Roubini, podvodníci a spekulanti, zkrátka všichni s vidinou rychlého zisku odpadnou a začne se možná psát skutečná budoucnost nové technologie. Konečně bude na stole otázka, k čemu se dají kryptoměny v reálném životě skutečně použít.

Zastánci nové technologie, jako je u nás třeba miliardář Karel Janeček, mnohdy tvrdí, že před sebou mají velkou budoucnost. Pokud se jejich hodnota stabilizuje, bude jimi možné skutečně začít platit v normálních obchodech, aniž by se cenovky měnily doslova před očima.

Ve chvíli, kdy se placení kryptoměnami opravdu rozšíří, začnou se jimi vážně zabývat regulátoři a daňové úřady. A jakmile je zlegalizují, zanesou do zákonů a nastaví daňová a jiná pravidla, možná se ze záležitosti původně pro pár fanoušků a později tisícovky ziskuchtivých podnikavců stane skutečně rozšířená věc.

Už dnes existují v Česku kavárny, restaurace i obchody, které přijímají nejen bitcoin, ale i další druhy virtuálních peněz. Jak skutečně fungují, v čem jsou výhodné, jak se dají koupit a jak se na ně dívá zákon? Na tyto otázky v následujících týdnech odpoví LN.