Coca-Cola bude v Praze vyrábět rostlinná mléka, vyvážet se budou do Evropy

PRAHA Nápojářská společnost Coca-Cola HBC ČR a Slovensko v úterý otevřela v pražských Kyjích dvě zmodernizované linky za více než 300 milionů korun. Bude nově vyrábět nápoje rostlinného původu, tzv. rostinná mléka, pod značkou AdeZ pro 11 evropských států, v ČR a na Slovensku se začnou prodávat na přelomu roku.

Nápoje budou z mandlí, kokosu, obilí a rýže - jak bez další příchutě, tak ve dvou různých ovocných příchutích. U slavnostního otevření linek byl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Firma v ČR letos slaví 25 let působení, za tu dobu zde investovala 3,2 miliardy korun.



Nové linky na výrobu mléka stály přes 300 milionů

„Investice do nových linek si vyžádaly částku přes 300 milionů korun. Další desítky milionů jsme v posledních měsících vložili do nové sirupárny nebo do bezpečnosti výroby,“ uvedla generální ředitelka Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Maria Anargyrou-Nikolić. Název AdeZ je brandovou značkou pocházející z jižní Ameriky.

Firma spustila také novou linku na plastové lahve, která dokáže vyprodukovat 56 000 litrů za hodinu. „Vyšší kapacita linky umožní flexibilitu a lepší plánování a sníží závislost českého a slovenského trhu na dovozu produktů Coca-Cola z jiných zemí,“ dodává firma. Linka sníží spotřebu vody ve výrobě, ušetří ročně zhruba 12 000 krychlových metrů vody a dva miliony kWh energie.

Babiš je rád, že firma u nás investuje a platí daně

„Coca-Cola je jasný pojem - každý rok se těším na vaší vánoční reklamu,“ řekl představitelům společnosti Babiš. Zároveň dodal, že je rád, že firma v ČR investuje a platí daně.

Firmě předloni klesl meziročně zisk o pětinu na 287,7 milionů korun. Čistý obrat se firmě snížil o 188 milionů na 5,81 miliardy korun. Loňské výsledky zatím nezveřejnila. Společnost zaměstnává kolem tisícovky lidí, z toho více než 800 v ČR.

Světový zisk i tržby největšího výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola překonaly v letošním prvním čtvrtletí očekávání analytiků. Čistý zisk meziročně stoupl o 16 procent na 1,37 miliardy dolarů (zhruba 29 miliard korun). Tržby sice o 16 procent naopak klesly na 7,63 miliardy dolarů, ale byly i tak zhruba 300 milionů dolarů nad odhady.