Coca-Cola začala prodávat ,chytrou‘ vodu. Není moudřejší ji pít, míní dietní konzultantka

ATLANTA Do Česka přichází „chytrá“ voda od Coca-Coly s názvem Glacéau Smartwater. Jak napovídá název Smartwater (chytrá voda), tak by se nemělo jednat o jen tak obyčejnou vodu. Opak je ovšem pravdou, alespoň podle zahraničních odborníků. 600 ml láhev v Česku stojí kolem 30 korun.

Smartwater se vyrábí speciální metodou, kdy se minerální voda mění na páru, která se následně kondenzuje a obohacuje o minerály. Voda je z anglického města Morpeth. Vodu ze stejného pramene prodává Coca-Cola i pod názvem Abbey Well, firma pramen využila k vytvoření „chytré“ vody tak, že do ní přidává další minerály.

Po vypití vody moudřejší nebudete

Destilace a následná mineralizace se zdá jako zbytečný proces, produkt spíše připomíná marketingový tah. To potvrzuje i dietní konzultantka Rebecca McManamonová. „Demineralizace vody, odstranění minerálů a přidání zpět nemá žádné výhody. Termín Smartwater naznačuje, že je chytré ji pít nebo že vás udělá inteligentnější. Sice to není výslovné prohlášení Coca-Coly, ale není tady žádný náznak k tomu, že by bylo moudřejší tuto vodu pít,“ řekla pro DailyMail.

Coca-Cola vodu Glacéau Smartwater vyloženě neprezentuje jako nápoj, který by měl mít blahodárný vliv na organismus. Místo toho například uvádí, že díky elektrolytům má jinou chuť.



„Přidávání elektrolytů zní vědecky, že? Někteří lidé, co nemají lékařské ani vědecké vzdělání, si představují, že všechny tyto vědecky vypadající věci musí být blahodárné. Se zdravím to ale nic neudělá,“ říká nutriční odborník z Glasgow University Mike Lean.



Ve světě není Glacéau Smartwater žádnou novinkou. Voda byla představena v roce 1996 v USA. V roce 2016 se značka dostala mezi pět nejlepších amerických firem s balenou minerální vodou. Kromě Česka se Smartwater nově objeví také na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku, Chorvatsku a Rusku.

Zatím se voda Glacéau Smartwater objevila v e-shopu Košík.cz, kde stojí 600 ml láhev 30 korun. Dalším obchodem, který vodu nabízí, je Tesco, na jejich stránkách je uvedena cena 32 korun.