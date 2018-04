Coca-Cola zažila díky olympiádě rekordní kampaň. Ledecká zajistila milionový zásah i virály

PRAHA O olympijské zlato se opět bojovalo nejen mezi sportovci, ale i na poli marketingu. V Česku se povedlo vytěžit maximum Coca-Cole. Nejen díky její dlouhodobé podpoře Ester Ledecké ale také pohotovým reakcím přímo během olympiády. “Čekali jsme jistý úspěch našich videí na sociálních sítích, ale že je budeme ze dne na den po Olympiádě připravovat pro vysílání na velkoplošné obrazovce na Staroměstském náměstí, to asi nikdo nečekal,” přiznává zpětně Zuzana Kadlečková z Coca-Coly pro Lidovky.cz.

„Co se stalo, bylo nečekané a pro celý svět neuvěřitelné. Na víkend, kdy Ester zvítězila v Super-G nikdy nezapomeneme.“ vzpomíná na Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu Kadlečková. Ta má na starosti komunikaci na sociálních sítích v české pobočce Coca-Coly.

Právě Coca-Cola byla jako oficiální partner OH a zároveň dlouhodobý sponzor nejúspěšnější české sportovkyně současnosti během her vidět snad všude.

“S Ester jsme začali spolupracovat už v loňské sezóně. Zaujala nás svým talentem, motivací a silným příběhem s jasnou vizí nominovat se na Olympijských hrách ve dvou disciplínách. V té době ještě byla dcera zpěváka a vnučka hokejisty, dnes je z ní celebrita světového významu,“ popisuje šťastnou volbu Kadlečková.



Přestože kampaň s Ester Ledeckou vznikla čistě lokálně, díky Esterčinu dvojnásobnému vítězství vzbudila globální zájem. Značka se na OH připravovala dlouho dopředu - televizním spotem, přípravou obsahu na sociální sítě nebo speciální edicí plechovek, jejichž design se musel ladit půl roku dopředu. Největší pozornost ale strhla až improvizace značky během samotných her. A to jak na sítích, přímo v Koreji nebo během uvítání olympioniček na Staroměstském náměstí.

Sociální sítě: adrenalinové hřiště o pozornost

Správa sociálních sítí Coca-Coly se během her nesla plně v duchu názvu kampaně #vednevnoci. Ta počítala s tím, že opravdoví fanoušci budou sledovat důležité závody i v noci, nebo přinejmenším ráno sáhnou jako první po svém chytrém telefonu, aby se dozvěděli nejčerstvější výsledky. “Jeli jsme úplně na doraz 17 dnů. S kolegyní jsme po OH obě onemocněly,“ vzpomíná Zuzana na zápřah, který během olympiády ve firmě zažili, aniž by nabírali posily.

Největší pozdvižení způsobila první zlatá medaile Ester. “V 5:10 ráno mi přišla zpráva: Ester je v cíli, je první a nikdo za ní. Já jsem vytřeštila oči a začali jsme strašně rychle tvořit,“ popisuje hektické ráno Zuzana. “ Už v 5:15 jsme postovali první story (videoobsah, pozn.redakce) na Instagramu a v 5:51 vyšly feedy (příspěvky na zdi, pozn.redakce) na Facebooku. V týmu tří lidí jsme improvizovali vlastně celý den, dopředu nebylo připraveno nic.“

VÝHODY SPOJENÍ ZNAČKY S OLYMPIJSKÝMI HRAMI Coca-Cola je jedním z hlavních mezinárodních sponzorů OH. Nevztahuje se na ní pravidlo č 40 Olympijské charty, které říká: když nejste olympijským partnerem, tak se sportovcem v době olympiády nemůžete komerčně spojovat.

To souvisí i s partnerstvím s Českým olympijským týmem. “Domluvili jsme se s naší korejskou pobočkou, aby zásobili Český dům na OH Coca-Colou,” řekla Lidovkám Zuzana. “Oproti tomu naše zlaté plechovky z limitované edice pro Ester jsme museli do Koreji dopravit samozřejmě letecky.”

Právě tahle pohotovost ale přinesla ovoce. Díky spolupráci s Českým olympijským týmem už v poledne našeho času držela Ester v ruce během rozhovoru v přímém přenosu zlatou plechovku Coca-coly a firma na svých profilech oznamovala, že během pár dnů ji dostanou v obchodech i všichni fanoušci v Česku. “V jednu už byla fotka Ester z Koreji u nás na sítích, v tu chvíli šlo o vteřiny, “ popisuje Zuzana.

Jako zásadní se ukázala rychlá odpověď značky na vtípky, které začaly samovolně kolovat internetem na téma Esteřiny překvapené reakce v cíli.

“V ten moment jsme vytáhli našeho “Travoltu”. Tedy Ester, která se na kameru stylizuje do role nevěřícího Johna Travolty. Verzí těchto videí s Johnem Travoltou kolují po internetu stovky, a my se chtěli s tím trendem ztotožnit. Tohle video jsme měli připravené jako jednu z cca 30 reakcí, které jsme za jedno odpoledne předtočili na podzim. Místo složitého copy (reklamní text, pozn.redakce) vyhrála jen narychlo vymyšlená věta: Ester v cíli. A vznikl nejúdernější a nejvirálnější post, nasbíral přes milion zhlédnutí.“

Počet zhlédnutí videí, lajků i fanoušků stoupal rapidně. Po první vítězné sobotě se počet fanoušků samotné Ester na Instagramu vyhoupl z 10 000 na 70 000. Dnes ji na Facebooku a Instagramu sleduje 279 000 lidí.” Protáčela se i počítadla zásahu sítí Coca-Coly. Virální potenciál svých příspěvků zvyšovali tím, že své GIFy (krátká videa přehrávající se ve smyčce, pozn. redakce) posílali přímo do konverzací lidí. Během jednoho dne tak vykázali výsledky, které normálně získají za celou jednu menší kampaň. Zásah postů Coca-Coly za olympijský měsíc? Desetkrát větší než obvykle.

Svůj rekord trhla Coca-Cola i na Instagramu, to 24 000 lajky u fotografie Ester z Koreji.

Dopravit kamion na Staroměstské náměstí? Bez problému

Už po první Esteřině výhře se v Coca-Cole rozhodli pro emotivní uvítání. Nakonec se spojilo s událostí na Staroměstském náměstí, kterou pro olympioniky připravila samotná Praha. Na kompletní produkci své části měli podle Zuzany Kadlečkové necelý týden. Hlavní roli hrál “vánoční” kamion, jenž automaticky spustil další virálové reakce.

“V úterý jsem ověřovala, jestli půjde uvítání za nás produkčně zvládnout. Museli jsme kontaktovat našeho pronajímatele, který nám půjčuje kamion na Vánoce. Fotku Ester Ledecké v nadživotní velikosti na polep kamionu jsme získali od Tomáše Třeštíka. V sobotu se fotografie na kamion lepila, s Liborem Boučkem jsme řešili scénář akce. Event se konal v pondělí odpoledne a bylo tam přes 8 000 lidí,“ odhaduje Zuzana.

S odhadem jí pomáhá i číslovka 5 000. Tolik zlatých plechovek se na Staroměstském náměstí podařilo rozdat lidem. Do obchodů byly ze skladů Coca-Coly vyexpedovány během 4 dnů hned po prvním vítězství Ester. Připravených jich měli desetitisíce. A kdyby Ester zlato nepřivezla? Ležely by ve skladu dodnes.

Coca-Cola měla s Ester nečekané štěstí, pro další výrazné sponzory bude dnes zlatá Ledecká těžko hledat mezeru v diáři. „Ona je limitovaná časem, má dny rozdělené na minuty. Je pozvaná do studií po celém světě, od BBC po CNN, ale její časový harmonogram je tak napnutý, že si její tým velmi pečlivě vybírá. Vždyť od olympiády už stihla závodit v Turecku, Švýcarsku, Švédsku i Německu,“dodává Zuzana.

“My teď už jedeme jinou kampaň, a zároveň chystáme intenzivní léto, kde se nám, doufáme, Ester také objeví,“ prozradila Zuzana na závěr.