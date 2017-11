COOP možná zavře stovky svých ztrátových prodejen v menších obcích

PRAHA Stovkám ztrátových prodejen sítě COOP hrozí uzavření, což by vedlo k výraznému zhoršení kvality života pro statisíce obyvatel na venkově. Skupina COOP, která provozuje převážně v menších obcích 2700 prodejen, nemůže své ztrátové obchody neustále dotovat z vlastních prostředků. Ztrátových je nyní asi tisíc z nich. Provozování prodejen v obcích do 500 obyvatel je veřejná služba, nikoliv podnikání. Skupina COOP to uvedla v tiskové zprávě.

„Přitom zavřením ztrátových prodejen by družstvům COOP stoupl celkový zisk. Nemůžeme ztrátové prodejny neustále dotovat z našich prostředků,“ uvedl předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP) Pavel Březina.

Vláda letos v červnu schválila plány na podporu obslužnosti venkova, pomoci by mohl prodej potravin v partnerských pobočkách pošty nebo lepší internet. Prodej potravin v malých obcích by se pak mohl podle návrhu ministerstva zemědělství označit za veřejnou službu, která by měla nárok na veřejnou podporu.



Otázkou však nyní je, jak se k plánu postaví nová vláda. Podle původního návrhu ministerstva by za splnění některých podmínek bylo možné označit zajištění potravinové obslužnosti v obcích pod 1000 obyvatel za veřejnou službu.

Podle Březiny však nyní rychle rostoucí platy a nízká nezaměstnanost vedou k situaci, kdy musejí být pro ztrátovost zavírány malé prodejny na vesnicích. I když si lidé mohou za vyšší platy dovolit více nakupovat, při zvýšení platů zaměstnanců prodejen se zvyšuje ztrátovost i malých prodejen v regionech a ty jsou tak po stovkách zavírány.

„Největší problém zavřené prodejny podle něj přinesou samotným obcím. V naší republice tak zůstanou tisíce obcí bez obchodu a možnosti zakoupit potraviny. Doplácejí na to především mladé rodiny, starší lidé a ti, kteří nemohou auty dojet do větších měst,“ uvedl šéf COOP. Stát musí podle něj stanovit priority a rozhodnout, zda je zajištění služeb na venkově i těch obchodních potřebné, či nikoliv.

Předseda Asociace českého tradičního obchodu Zdeněk Juračka v létě řekl, že se ale zvyšuje i počet obcí, které prodejny dotují. Další stovky radnic o tom uvažují. Zvyšuje se počet starostů, kteří jsou ochotni venkovské prodejny dotovat. „Pochopení starostů a obecních zastupitelstev jde kupředu směrem k tomu zachovat tu obchodní obslužnost venkova. Mnozí si uvědomili nutnost sehnat ty peníze a obchod udržet,“ dodal Juračka.