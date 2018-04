ČSSZ: Jen desetina důchodců v ČR dosáhla na penzi přes 14.995 Kč

PRAHA Jen desetina starších lidí v Česku dosáhla na konci loňska na starobní penzi přes 14 995 korun. Polovina pak pobírala částku nižší než 11 731 korun. ČTK se podařilo získat aktuální údaje České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), které se zveřejní až na podzim v důchodové ročence. Penze má upravit důchodová novela vlády v demisi, kterou ve čtvrtek Sněmovna pustila do dalšího projednávání.

Předloha růst důchodů ale nezrychluje, velké části lidí ho naopak přibrzdí. Oslabí se zásluhovost a podpoří nivelizace. Polepšit by si měli ale lidé z chudších regionů, a to hlavně ženy.



Starobní penzi od ČSSZ pobíralo na konci loňska 2,4 milionu lidí. Průměrný starobní důchod činil 11 850 korun. Průměrný senior pobíral 13 076 korun, průměrná seniorka měla 10 758 korun. Nejvyšší průměrnou penzi dostávali starší lidé v Praze, a to 12 646 korun. Následoval Středočeský kraj s částkou 12 004 korun. Nejméně se v průměru vyplácelo v Olomouckém kraji - 11 496 korun. V nižších důchodech v regionech a také v nižších ženských penzích se odrážejí menší mzdy.

Novela, kterou připravila Babišova vláda v demisi, by tak mohla pomoci právě řadě žen a lidem z některých oblastí. Přes 11 000 korun se průměrný ženský důchod přehoupl jen v Praze. Vůbec nejméně pobíraly v průměru ženy v Moravskoslezském kraji, a to 10 335 korun. Nejnižší průměrná mužská penze se vyplácela v Olomouckém kraji, činila 12 634 korun.

‚Důchodový systém je vysoce solidární´

Penze se skládá z pevné a procentní části. Pevný díl je pro všechny stejný a odpovídá devíti procentům průměrné mzdy. Nyní činí 2700 korun. Procentní výměra zohledňuje zásluhy, odráží se v ní výše odvodů a odpracovaných let. Podle novely by pevný díl měl od příštího roku odpovídat deseti procentům průměrného výdělku místo nynějších devíti procent. Větší část z přidávané částky, která se ale dál bude stanovovat podle dnešních pravidel, by tak putovala do pevné části stejné pro všechny. Na procentní výměru by zůstalo při valorizaci méně.

Podle expertů na důchodovou problematiku je český důchodový systém vysoce solidární a penze z něj jsou hodně nivelizované. Důchody chudších a bohatších seniorů a seniorek se tak liší jen málo. Navrhovaná úprava by podle podkladů k zákonu měla zásluhovost oslabit. Nivelizace by se tedy ještě zvýšila.

Premiér v demisi Andrej Babiš už dřív řekl, že se příští rok důchod v průměru zvedne o 918 korun. Přesnou částku bude ale možné určit až po pololetí, a to podle inflace a růstu mezd. Podle těchto zákonných ukazatelů by se důchod měl zvýšit v průměru zhruba o 600 korun. Vláda v demisi chce všem seniorům a seniorkám k tomu ale dát měsíčně ještě asi 320 korun navíc, a to do pevné složky penze. Bez této změny by totiž podle propočtu při příští valorizaci valná většina přidávané sumy putovala do pevného dílu a na zásluhovou procentní část by zbylo pár desetikorun. Zákon by tak mohl skončit u Ústavního soudu, který už dřív kritizoval malou zásluhovost. Zákonodárci ji pak museli posílit. Pokud by chystaná změna platila už letos, méně než nyní by v tomto roce dostali přidáno lidé s důchodem nad 11 200 korun.

Novela by měla také zvednout o tisíc korun důchod lidem nad 85 let. Přidání má podle ministerstva práce sloužit k pokrytí nákladů na náročnější péči ve vysokém věku. Tisícikoruna měsíčně ale hlavně dorovná nižší penzi takzvaným starodůchodcům. Před třemi desetiletími totiž nastupovali na odpočinek s mnohem menšími částkami než dnešní penzisté. Přestože se jim důchod v minulosti na nové poměry přepočítal, stále je ve srovnání s novými penzemi nízký. ČSSZ v lednu vyplácela důchod 197 007 mužům a ženám, jimž bylo přes 85 let.