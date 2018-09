ČT i ČRo vyrazí do regionů. Před volbami odvysílají debaty s kandidáty

PRAHA Veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas chystají před volbami několik speciálních debat s kandidáty i rozsáhlé zpravodajství. Vysílat budou z Prahy i z regionálních studií. Volebním tématům se budou ve zpravodajství a na internetu věnovat i komerční stanice Nova nebo Prima. Vyplývá to z informací firem.

Česká televize odvysílá během září před senátními a komunálními volbami sérii šesti speciálních debat. V diskusích z Prahy, Brna a Ostravy se představí vždy jedenáct zástupců subjektů, které usilují o post primátora. ČT pak odvysílá i tři diskuse z obcí, které byly v uplynulých letech oceněny titulem Vesnice roku, z Heřmanova na Vysočině, Kašavy na Zlínsku a Krásné na Chebsku. V předvečer voleb 4. října zařadí Česká televize do programu Volební finále s devíti zástupci politických stran a hnutí.



Do primátorských debat bude ČT zvát kandidáty na základě nezávislého výzkumu volebního potenciálu. Začnou 13. září v Ostravě a budou pokračovat 20. září v Brně a 27. září v Praze. Regionální debaty odstartují v úterý v Heřmanově, budou pokračovat 18. září v Kašavě a 25. září v Krásné. „V období před komunálními a senátními volbami naplno využijeme všechna naše regionální studia, která budou podrobně mapovat předvolební dění ve svých spádových oblastech,“ uvedl ředitel zpravodajství České televize Zdeněk Šámal.

Rozhlas připravuje vizitky s kandidáty do Senátu

Český rozhlas představí v regionálních stanicích kandidáty do Senátu v daném volebním obvodu prostřednictvím tzv. Vizitek, ve kterých budou odpovídat na předem známé otázky. Volbám do zastupitelstev obcí s výjimkou Prahy se budou věnovat „Debaty lídrů kandidátek v krajských městech“. Diskuse bude rozdělena na několik debat s maximálně sedmi účastníky, kteří budou do jednotlivých termínů zařazeni na základě losu. Lídři všech stran a hnutí kandidujících v Praze se představí také ve čtyřech debatách, které Český rozhlas odvysílá v prvních říjnových dnech.



Komunální volby dále posluchačům Českého rozhlasu přiblíží hodinové bloky věnované komunálním volbám v každém okresním městě. Součástí komponovaného pořadu je představení okresního města, dvě až tři otázky pro lídry všech subjektů kandidujících v daném okresním městě a příspěvek o volebních zajímavostech z menších měst a obcí v daném okrese. Prostor dostanou zástupci všech kandidujících subjektů ze všech okresních měst v ČR.

Televize Prima se zásadním volebním tématům bude věnovat v hlavní zpravodajské relaci Velké Zprávy a případně také v pořadu Názory bez cenzury, který vysílá na facebooku Zpravodajství FTV Prima. Nova se soustředí zejména na komunální volby a sleduje dění v největších městech v ČR. Na zpravodajském portálu tn.cz postupně dělá živé rozhovory s předsedy všech stran zastoupených v Poslanecké sněmovně a výběr toho nejzajímavějšího pak vysílá v rámci Televizních novin. Na dvě volební soboty chystá pravidelné živé vstupy do vysílání s aktuálními informacemi o průběhu sčítání hlasů.