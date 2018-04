Čtvrtý blok elektrárny v Dukovanech je opět v provozu, plánují se další odstávky

DUKOVANY V jaderné elektrárně Dukovany v neděli skončila po devíti dnech neplánovaná odstávka čtvrtého bloku, začal opět vyrábět elektřinu. Večer by měla v Dukovanech začít i mimořádná odstávka bloku číslo tři, potrvá asi 20 dní. Podle tiskového mluvčího Dukovan Jiřího Bezděka je příčinou obou odstávek kontrola potrubí na sekundární části parogenerátoru.

„Teď je přifázovaná první turbína, vyrábět začala v 10:45, do 15 hodin by měla být přifázovaná druhá turbína,“ řekl Bezděk. Elektrárna Dukovany má čtyři reaktorové bloky. Výroba elektřiny v Dukovanech je teď poloviční, protože od 9. března je plánovaně odstaven blok číslo dvě, tato odstávka by měla skončit v první polovině května. Mimořádné odstávky v Dukovanech se podle energetiků nedotknou zásobování trhu s elektřinou, firma ČEZ dodávky nahradí z jiných zdrojů.



U třetího i čtvrtého bloku dělají energetici preventivní kontroly. „Začali jsme používat novou diagnostickou ultrazvukovou metodu s vyšší citlivostí. Umí zobrazit větší detail, proto jsme se rozhodli provést tyto kontroly mimořádně i na blocích tři, čtyři a potom i na bloku číslo jedna, ale to až při plánované odstávce,“ řekl Bezděk. Plánovaná odstávka bloku číslo jedna spjatá s výměnou paliva má začít příští měsíc.

Elektrárna Dukovany má čtyři reaktorové bloky. S celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v ČR. Letos zatím dukovanská elektrárna vyrobila 4,58 milionu megawatthodin elektřiny.