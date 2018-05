Počet ruských turistů v ČR letos vzroste na 600 000. Rekord ale byl v roce 2013

PRAHA Počet ruských turistů v Česku by letos měl překročit 600 000, odhaduje agentura CzechTourism. Loni se jich v tuzemsku ubytovalo 548 000. Po předchozím propadu počet Rusů v ČR od loňska opět roste. Stále je to ale výrazně méně než v rekordním roce 2013, kdy přijelo do Česka přes 800 000 ruských návštěvníků.

„Věřím, že minimálně půjde o desetiprocentní nárůst a nepoklesne počet přenocování,“ uvedla k letošnímu roku na středeční tiskové konferenci ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková.



Podle předsedy představenstva Rady podnikatelů ČR pro spolupráci s Ruskou federací Zdeňka Zbytka je dlouhodobým problémem pomalé vydávání víz. Například ve Francii podle něj dostane ruská cestovní kancelář víza za dva až tři dny, v případě ČR to trvá minimálně týden.

„Česká republika je už druhý rok populární celoročně,“ uvedl ředitel ruské cestovní kanceláře Biblio Globus Jurij Kisilev. V roce 2017 CK přivezla do Česka 60 000 Rusů, letos 38 000.

Rusko bylo loni na čtvrtém místě na žebříčku příjezdů zahraničních turistů, letos ho ale může předběhnout Čína. Nejvíc cizinců přijelo loni tradičně z Německa - téměř dva miliony. Na druhém místě byli návštěvníci ze Slovenska a třetí Poláci.

V Česku rovněž roste zájem o lety do Ruska. Už loni patřila Moskva k nejoblíbenějším destinacím cestujících z pražského letiště. Celkově tam z Letiště Václava Havla cestovalo téměř 825 000 cestujících. Velký zájem o lety do Moskvy potvrzují i provozní výsledky pražského letiště za letošní první čtvrtletí, kdy byla ruská metropole nejvytíženější destinací.

V Česku loni z turistů nejvíc utráceli Číňané, kterých přijelo již téměř půl milionu. Jejich podíl na celkových útratách zahraničních turistů ze zemí mimo EU stoupl meziročně o tři procentní body na téměř 31 procent. Průměrně nechali v obchodech 17 907 korun. Na druhém místě byli návštěvníci z Ruska, s podílem 25 procent, což je meziročně o zhruba dva procentní body více, uvedla společnost Global Blue, která turistům ze zemí mimo EU zprostředkovává vracení DPH.